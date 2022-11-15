人民网北京11月15日电 日前，上海财经大学举办105周年校庆高峰论坛。据悉，此次论坛是该校105周年校庆的重要活动之一，以“新财经战略与中国式现代化”为主题，通过“线上+线下”的形式同步进行。

上海财经大学党委书记许涛表示，今年的上财高峰论坛以“新财经战略与中国式现代化”为主题，旨在深入学习贯彻落实党的二十大精神，聚焦重大经济问题，分享见解，碰撞思想，凝聚共识，为持续推进更高起点的深化改革和更深层次的对外开放贡献智慧。

在论坛主旨演讲环节，全国政协委员、中国证监会原主席肖钢围绕“积极发展产业数字金融”进行演讲。他从加强顶层制度安排、着力打造数字信用基础设施、场景聚合与生态对接、变革风控模式等四方面，对下一步应如何发展产业数字金融分享了相关建议。

就如何健全资本市场功能，上海市原常务副市长屠光绍提出了八点认识，包括要健全资本市场支撑科技创新产业升级的功能，建设现代化产业体系；健全资本市场助力绿色低碳发展的功能，实现经济社会可持续发展；健全资本市场推动社会融资体系优化的功能，提高直接融资比重等。

记者了解到，论坛当天还同期开展了以“资本市场如何服务于扩内需和创新转型”为主题的圆桌论坛，多名高校学者与金融机构代表展开了深入分析与交流。（李依环、实习生杨炳欣）

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