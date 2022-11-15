人民网北京11月15日电 （记者郝孟佳）近日，2022年全国少年儿童“心中有祖国 心中有他人”主题教育活动总结暨“双有”35周年研讨交流活动（线上）开幕（以下简称“双有”）。在“双有”活动开展35周年之际，为强化新时代“双有”活动的德育属性和育人功能，全国校外教育同仁通过线上、线下联动的形式，共同研讨、推动校外教育的创新与发展。

活动现场（北京主会场）。中国儿童中心供图

全国妇联家庭和儿童工作部副部长胡道华认为，“双有”坚持以德育人、以文化人，坚持以儿童为中心，坚持活动育人、实践育人，是作为儿童成长的引路人的最有效活动载体。她希望，“双有”活动的内容要从助力儿童健康成长为出发，创新推进素质教育，促进儿童全面发展。

在谈到如何在新时代新征程上更好发挥“双有”优势作用时，中国儿童中心党委书记丛中笑指出，一是坚持思想引领，在全面贯彻党的教育方针、落实立德树人的根本任务上发挥“双有”活动培根铸魂的作用。二是坚持儿童为本，在了解尊重儿童身心成长规律基础上不断增强“双有”活动的有效性。三是坚持守正创新，在发挥活动育人、实践育人优势特色中不断创新“双有”活动教育载体。四是坚持协同共育，在健全家庭学校社会育人机制中，不断提高“双有”活动影响力。

中国儿童中心主任苑立新作以“落实党的二十大精神，促进校外教育高质量发展”为题的主旨报告。苑立新指出，构筑青年人的理想信仰，既是中国特色社会主义教育的本质要求，也回答了“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本性问题。苑立新认为，应扎根中国大地办教育，首先是走好中国道路，二是要立足中国国情，三是要体现中国特色，四是要服务中国发展。

据了解，1988年，原国家教委基础教育司、团中央少年部、全国妇联儿童工作部和中国儿童中心联合发起举办了全国少年儿童“心中有祖国 心中有他人”主题教育活动，并组成了全国“双有”活动组委会，组委会办公室设在中国儿童中心。多年来，“双有”始终紧扣爱国主义和集体主义主题，与时俱进、守正创新，弘扬正能量、唱响主旋律，开展了丰富多彩的未成年人思想道德建设活动。

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