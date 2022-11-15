原标题：山东科技大学“三位一体”培育高质量研究生

山东科技大学将科技、产业、教育各类要素与研究生人才培养深度融合，持续深化“实践+科创+文化”的研究生培养模式，使学生各项能力得到了全面提升，毕业生综合素质得到了社会和用人单位的一致认可。

前不久，刚刚步入研究生三年级的山东科技大学机械工程专业2023届研究生沈伟挺收到海尔集团公司等多家知名企业的录用通知。这缘于他研究生期间，多次到企业实践实习，积累了丰富的社会经验。在山东科技大学（以下简称山科大），像沈伟挺这样成为用人单位“香饽饽”的研究生不在少数。近两年，超过2000家企业到该校招贤纳士，毕业生与岗位比例达1∶8。

山科大校长姚庆国告诉科技日报记者：“学校将科技、产业、教育各类要素与研究生人才培养深度融合，持续深化‘实践+科创+文化’的研究生培养模式，使学生各项能力得到了全面提升，毕业生综合素质得到了社会和用人单位的一致认可。”

让教育从“书本”走向“社会”

今年暑假，山科大“岱青海蓝”研究生乡村振兴志愿服务实践团的学生来到东石新村，用专业知识助力乡村产业发展。“研究生的创新实践能力、逻辑思维能力比较强，学校通过搭建实践平台、完善服务机制、培育实践成果等举措，鼓励研究生参与乡村振兴等社会实践，让思政教育从‘书本’走向‘社会’。”山科大研究生工作部部长韩作振说。

今年初，山科大出台了《服务黄河流域生态保护和高质量发展“一计划三行动”方案（2022—2024年）》（以下简称《方案》）。《方案》出台后，山科大引导师生就黄河流域的保护与开发问题展开了“头脑风暴”，先后有20余个实践团队推出了相关实践活动。

据悉，近五年来，山科大600余名研究生组建了89支“三下乡”实践团队，围绕乡村振兴、新时代基层党建、污染防治攻坚战等，接受锻炼、建言献策，取得了120余项省级以上实践成果。

将党支部设在创新团队中

位于山东省济宁市的兖矿能源集团股份有限公司鲍店煤矿（以下简称鲍店煤矿），因矿井产量增长等因素，对科技的需求越来越迫切。了解到这一情况，山科大“惟真之光”党支部第一时间成立研究生科研攻关团队，协助鲍店煤矿完成创新创效项目10余项。

“山科大研究生年均为行业企业解决技术难题800余个。”韩作振表示，该校将党支部设立在研究生创新团队中，打造“创新+党建”思政育人模式，形成了支部与团队共生，思政与科创并进的局面。

该校“小平科技创新团队”成员王宇计划设计一艘可以在近海进行打捞作业的无人船。王宇所在党支部的支部书记张玉环知道他的想法后，迅速组织党支部内机械、自动化等专业学生，组建了一个科创兴趣党小组，并把会议室腾出来做研发基地。在党支部的支持下，王宇和团队成员用了一年多的时间，就设计出了水陆两用“打浒”船。如今，这支平均年龄不足25岁的科技创新团队，已获国家级创新奖励200余项，合作项目金额达1千万元。

打造“文化+”思政课堂

近年来，山科大实施研究生“德育导师制”，聘请了120多名科学家、企业家担任德育导师，定期组织专家学者、工程师、劳模工匠为研究生讲授微党课、思政课，通过分享个人故事、红色故事等，引导研究生厚植家国情怀，践行责任担当，形成科研育人和思政教育互促共进、协同发展的态势。

“思政教育如何深入？文化自信怎样树立？这是新时期立德树人亟待求解的课题。学校以参与、互动、沉浸式的校园文化为切入点，打造‘文化+’思政课堂。”山科大党委常委、宣传部部长李克周告诉记者，每年学校都有30余支研究生实践团队，深入全国各地探访红色文化，并通过演绎、宣讲等形式进行多元化传播。

如何将传统文化教育有效植入思政课程体系中？山科大给出的答案是设立“文化研学基地”。

近五年，山科大共设立50多个文化研学基地，开发出陶艺、礼仪文化、扎染、剪纸等20多门配套课程和美育课程，推出“高雅艺术进校园”“非物质文化遗产进校园”等品牌活动，实现一学院一品牌，让全校研究生全员参与其中。

“党的二十大报告提出全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”党的二十大代表、山东科大党委书记罗公利表示，学校把思想政治教育贯穿于研究生培养全过程，将社会责任、道德修养、知识能力、审美能力和身体素养教育融为一体，努力推动研究生教育高质量发展。

记者 王健高 实习记者 宋迎迎 通 讯 员 韩洪烁 刘 松

(责编：郝孟佳、李依环)