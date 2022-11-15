原标题：透视教师资格考试热背后

新华社北京11月14日电题：透视教师资格考试热背后

新华社“新华视点”记者白佳丽、胡浩、刘惟真

不久前，2022年下半年国家中小学教师资格考试（笔试）开考。今年的教资考试报名人数达到1100多万人次，已超过2022届高校毕业生总规模。

教资考试持续火爆

10月29日，2022年下半年国家中小学教师资格考试（笔试）如期举行。当日仅武汉就有12.99万人在46个考点参加考试，考生人数规模排在全国各城市第一位，创历史新高。考试结束后不久，“教资”“教资科二”等词条冲上热搜，也反映出近年来教资考试热度的持续攀升。

中国教育科学研究院研究员储朝晖介绍，作为教师行业的“敲门砖”，教师资格的报考条件相对宽松。目前，我国教资考试一般每年组织两次，分为笔试及面试，涵盖了从幼儿园到高中（含中等职业学校）的多层级、多类别，其中，中小学教资考试的参与面最广。

不少受访考生都表示，教资考试难度不是特别高。此前参加过教资考试的华东师范大学教育经济与管理专业学生池傲（化名）告诉记者：“考试对于很多专业的学生而言都比较友好。”今年已经31岁的考生严珠（化名）也表示，自己工作8年后又复习考试，“难度可以接受。”

记者调研发现，“教资热”也带火了与之相关的教材教辅、课程培训等。在某网购平台上，记者发现排名靠前的教资辅导书月销量均在5000册以上，多数资料内包括真题、考点详解、面试题目等，一些商家还打出“非师范生或零基础考生45天贴心规划，一战通关”等广告。不少考生反映，尤其对非师范生来说，购买相关教材教辅已是考试“标配”。

教资考试培训市场也在不断扩大。多名教资考生表示，身边有同学通过报班或观看网课进行备考培训。以教资考试为主要内容的手机App，下载量、点击量不断攀升。某考试培训机构2021年财报显示，其教师序列全年营收超过8亿元，在公司全部营收中占比11.61%。

热度背后有“三变”

记者近期与多地多所高校师生交流发现，当前“教资热”背后发生了三重变化。

——报名人群变广，非师范类学生占比变高。多位高校教师观察到，近几年考教资的学生数量与专业都发生了变化。某外语院校一位教师表示，语言类专业、小语种专业学生参加教资考试的人数有所增长。池傲说，身边理工科同学参加教资考试的也越来越多。

这样的情况并非个例。天津市教育科学研究院副院长李剑萍认为，教资考试没有将非师范生“拒之门外”，这吸引了相当一部分考生参与其中。“从统计数据来看，近几年我国报名参加教资考试的考生中，约三分之二是非师范生。”

——应考科目变多，已不限于“一人一证”。“为了提升自身竞争力、满足部分学校招聘需求，一些师范生不再满足于只考取某一科教师资格证。”广西师范大学科学教育研究所学生周佳乐告诉记者，班里约一半同学会报名参加多学科考试，拥有两门以上科目的教资证。

甘肃兰州一所高校的辅导员也表示，一人拿多科教资证已经是非常普遍的现象。“学生过去都是选择擅长的科目考试，但这几年有些学生产生‘能多考几个就多考几个’的想法。”据了解，目前教资考试对所学专业并无限制。

——拿证目的变多元，提升自身就业保障。记者发现，随着教师地位进一步提高，一些考生把当老师作为就业的重要选择。还有一些考教资证的学生只是为了“技多不压身”。“希望找工作时多一重保障。手里多个证，心里更有底。”一名考生说。

“教资热”仍需“冷思考”

记者调研发现，“教资热”的背后是“教师热”。随着我国对教育越来越重视，政府不断出台惠师、利师政策，教师职业吸引力逐步增强。“教资热”对整体教育质量的提升起到了积极作用，也有利于全社会形成尊师重教的良好氛围。

李剑萍等受访专家认为，社会对教师需求量较高是教资考试热的主要原因。目前，教师行业仍是吸纳大学生就业的重要领域。据中央编办介绍，2019年以来，各地推动解决城乡之间、地区之间、学校学段之间人员编制配备不平衡、编制调整不及时、人员流动不顺畅等问题，截至今年6月底，全国省市县三级中小学教职工编制已如期达到或高于国家基本标准。教育部数据显示，十年来,我国专任教师总量增幅达到26%，其中大多数是中小学、幼儿园教师，都需要考取教师资格证。

教师待遇、福利保障的提高，符合当下不少学生的就业预期。2021年，《中华人民共和国教师法（修订草案）（征求意见稿）》提出，中小学、幼儿园教师的平均工资收入水平应当不低于或者高于当地公务员的平均工资收入水平，并逐步提高。

“教资热”现象也折射出当前的就业形势与学生就业心态。储朝晖、李剑萍等认为，一些年轻人在就业比较紧张的形势下，更愿意选择比较稳定的行业，这和高校中出现的“考公热”“事业编热”等趋势同步。此外，毕业生规模扩大、就业难度提升，也让大学生们在激烈的竞争中选择“多一张证多一条路”。

南开大学党委学生工作部副部长、学生就业指导中心主任李军提示，目前教资考试仍面临“冷热不均”问题。不同地区教资考试和教师招聘的“热度”不同，发达地区、大城市更受欢迎，贫困边远地区则比较冷清。去年教育部等九部门印发《中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划》的通知，要从源头上解决师资来源问题。“高校在开展就业观教育的过程中，要鼓励毕业生到祖国最需要的地方去。同时，也要进一步提升贫困边远地区教师待遇和职业发展空间。”李军说。

受访专家提示，基于“七普”数据的预测结果表明，未来十五年我国各学段学龄人口规模将持续减少，学龄人口结构将由“两头小、中间大”的纺锤形结构逐步向“上宽下窄”的倒金字塔结构转变。这将对教育资源的供需关系产生显著影响，教师资源配置也必然受其影响。大学生要明确自身职业规划，通过多种渠道了解教师队伍需求和教师职业对毕业生的综合素质要求，明确自身能力、性格、职业倾向和发展规划是否与教师职业需求匹配，避免盲目跟风从众。

(责编：郝孟佳、李依环)