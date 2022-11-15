据新华社重庆电 （记者赵佳乐、刘恩黎）由国务院台湾事务办公室、重庆市人民政府共同主办的第十四届“重庆·台湾周”日前在重庆举行。作为本届“重庆·台湾周”重要活动之一，第三届海峡两岸（重庆）青年融合发展研讨会如期召开。150多名两岸青年共聚山城，共谋西部发展机遇。

2011年，“80后”青年台商周代祥来到广西南宁，经营混凝土企业。11年间他见证了大陆快速发展，也抓住了大陆发展机遇。“企业在大陆取得非常不错的发展，产值增长了数倍。”周代祥说。

此次重庆之行，周代祥积极与当地企业沟通交流，探索如何让企业取得进一步突破。他说，重庆拥有成熟的上下游产业，并凭依长江黄金水道、中欧班列（渝新欧），具有得天独厚的区位优势。希望更多台湾青年把握重庆发展良机，来渝投资兴业，实现梦想。

来自台湾新北的王昱智在上海开办了一家青年创业中心，帮助台湾青年融入当地生活与创业环境，特别是帮助创业者对接大陆资源，把台青项目孵化得更成熟。王昱智表示，作为老工业城市，重庆有不少旧厂房，在旧厂房改造、工业遗存保护利用方面，能给台湾青年带来新机遇。未来希望在重庆也开办一个台青创业中心，帮助更多台青来这里学习、创业、交流。

在重庆扎根十几年的台商臧鸣远畅谈了在渝创业经历。18年前，他从台湾高雄来到重庆，抓住大健康产业商机，成就自己的梦想。“西部充满活力，发展潜力巨大。政府对台胞的政策支持和当地人的热情，让这里成为我们就业创业的沃土。”

不少台青认为，大家应积极与西部企业携手，结合彼此优势，发挥合作共赢的力量。

据了解，近年来重庆与台湾合作规模和范围不断扩大。2021年重庆与台湾贸易额达到646.9亿元，同比增长25.9%。今年1至9月，重庆与台湾的贸易额为499.9亿元，同比增长4.7%。

“两岸青年扮演深化两岸融合的重要角色及桥梁。”两岸企业家峰会中小企业合作及青年创业推进小组台湾方面副召集人吴昆民表示，期望通过本次研讨会，搭建两岸青年交流互动平台，助力两岸青年探索合作途径及方法。

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