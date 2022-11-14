原标题：非凡十年·数说首都教育丨教育系统“战疫” 筑牢安全防线

2020年4月，北京市启动中小学线上学科教学，图为昌平一中教育集团天通苑校区赶在线上开课前为学生发放教材。

关键词：教育“战疫”

在新冠肺炎疫情肆虐的三年时间里，北京市的疫情时有反复。期间，学校开展正常教学、考试招生机构组织各类考试都受到严峻挑战。在这一形势下，首都教育系统始终把师生的生命安全和身体健康放在首位，构建起市、区、校三级防控体系，奋力打好疫情防控阻击战。

从全市动态调整返校复课时间等政策措施、召开“日调度、双调度”会议部署、印发40余个政策文件、制定六版工作手册，到成立14个市级督查组，向各高校和各区派驻100余名联络员，再到坚持“停课不停教、停课不停学”、创新开展前所未有的大规模在线教育、实现二级应急响应下中高考工作平稳落地……三年战“疫”，首都教育系统筑牢了一道教育战“疫”的“防火墙”。

数说

截至目前，全市共召开405场新闻发布会。在发布会上，北京市教委及时发布关于学校疫情防控、招生考试安排和进度的最新消息。

本市利用“北京市空中课堂”和“京学通”提供课程资源点播和直播服务。与此同时，歌华有线12个空中课堂电视频道也同步提供课程点播和直播。

在中高考期间，考务人员100%落实接种疫苗、48小时内核酸检测阴性证明以及考前14天健康监测要求。每个考点配备1名防疫副主考，负责疫情防控相关工作和突发情况处置。

日调度零报告 让疫情防控有秩序

三年“战疫”期间，首都教育系统坚持日调度、零报告制度，从细节抓起，让每一项工作都“接地气”、有实效，切切实实保障了每名师生的健康安全。

截至目前，全市共召开 405场新闻发布会。发布会上，北京市教委及时发布关于学校疫情防控、招生考试安排和进度的最新消息，让所有师生、家长做到心中有数。

三年时间里，各校防疫工作已经常态化，井然有序。每所学校都配置了体温检测装置，学生每天入校前要测量体温，教职员工入校要扫码、测温，按规定查验核酸检测阴性证明，校外人员坚持“非必要不入校”；开学前，学校会做好环境消杀和物资储备，通过小程序收集学生及共同居住人的48小时内核酸检测阴性证明。

中高考关系到千家万户，为了能让每名中高考生顺利完成考试，追逐升学梦想，全市各部门顶住疫情压力，严格落实防疫要求，全力保障考生平安考试。高考在设置常规考点的同时，还设置了封（管）控考点，并在集中医学观察场所和医疗救治场所设置考场，确保考生应考尽考。

初中学业水平考试于每年6月24日至26日进行。鉴于这几年疫情形势，各区在每次考试前，严格执行“三个百分之百”。各区严格落实考前30天健康摸排和14天健康监测要求，全面精准掌握涉疫情况，做到不漏一人、不漏一项。对于健康筛查异常的考生，按照“一类一策”工作方案，妥善安排在相应考点、考场。

疫情之下，为了护航每一位考生的梦想，教育和招考部门想考生所想、急考生所急，多措并举做好组考工作，确保了每项考试顺利进行。

4月27日，全市高中率先开学，图为平谷中学高三学生在食堂用餐。

先摸排后监测 让高校生活有保障

首都各高校严格按要求，将疫情防控工作落细做实。每次大学生返校前，各高校都会加强学生信息摸排，全面掌握学校每天京内外师生员工人数、健康状况。同时，师生员工配合学校第一时间报告个人健康状况和返校安排。

在确保防疫安全前提下，各高校会根据本校具体情况对学生采取滚动动态的核酸检测机制和更加灵活的就餐方式，并做好校园服务保障工作，确保校园超市保供不涨价。每逢期末节点，各高校还会组织学生安全、有序返乡返家，并指导离校学生做好自我防护，做到学校、家庭“点对点”闭环管理。同时，学校采用各种灵活方式做好毕业生答辩、毕业、就业等相关工作。

北京第二外国语学院开学首堂“大思政课”就聚焦疫情防控。学校以师生为中心，将全校师生返校第一周作为疫情防控教育学习周，全体校领导班子成员赴各联系院系、分管单位，辅导员、班主任进班级、进宿舍，学生通过“梧桐之约”作承诺、立约定，做到教师、学生全覆盖，全校师生员工齐上疫情防控“大思政课”。

在防控疫情的特殊时期，首都高校师生借助信息化手段，不但保证了线上教学、论文答辩等常规工作的如期顺利开展，更积极以“云讲座”“云课堂”等方式展现高校师生的正能量风采，普及传播科学知识，向世界讲述中国的抗“疫”故事，为全球抗“疫”贡献力量。

北京大学采用直播、录播、慕课、视频会议、专属定制（SPOC）等多种网络教学模式，让学生在网上同步学习。教师能在网上布置作业、批改作业、组织答疑，课后学生还可以观看视频回放。

线上直播课程 让中小学生有底气

“请每名同学都打开摄像头，我们马上要开始今天的第一节课”，这样的场景对很多大中小学生而言并不陌生。三年里，因疫情防控工作需要，学校正常教学节奏被打乱，线下课程不得不转为线上进行，这对于学校、老师和学生而言，都是一次全新的挑战。为了让学生“停课不停学”，保证线上教学质量，本市利用“北京市空中课堂”和“京学通”提供课程资源点播和直播服务，以及歌华有线12个空中课堂电视频道同步提供课程点播和直播。

在此基础上，本市各中小学合理统筹国家、市、区、校四级课程资源，按照统一的教学计划，根据实际条件有序地组织线上教学。学校使用市、区、校级课程资源，由本校任课教师辅导答疑，做好线上线下教学的有效衔接，确保学生“停课不停学”。在恢复线下授课后，学校还会对线上教学情况、学生学习情况进行梳理和评估，确保学科教学质量。北京市第十一中学面对疫情带来的挑战，借助在线教学平台，大力推进“双师课堂”和在线课堂的应用实践研究，积极探索作业管理、学生体质健康监测等技术手段。

除线上学科教学外，本市各中小学校还邀请心理专家举办心理讲座，鼓励学生积极参与体育锻炼，组织各类丰富多彩的活动，让学生的青春不留遗憾。北京市京源学校邀请专家作名为“与孩子共同面对情绪与压力”的线上讲座，聚焦学考前孩子与家长情绪与压力的纾解。

(责编：郝孟佳、孙竞)