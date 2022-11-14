原标题：非凡十年·数说首都教育丨信息技术加持 赋能智慧教育

北大附小石景山学校的老师正通过平板设备给学生上课。 付磊 摄

关键词：智慧教育

当今世界，以人工智能、区块链、大数据等为代表的信息技术催生了新业态、新模式，如何满足社会需求、探索新的教育模式，成为现阶段教育现代化发展的全新课题。

近年来，北京教育信息化坚持“素养为先、融合创新、优质协同、首善引领”的工作理念，建强组织管理机制，夯实统筹发展基础，推动信息技术与教育教学深度融合，为率先实现教育现代化发挥了重要作用。“十四五”时期，数字时代全面到来，信息化对教育的革命性影响日益凸显，教育信息化面临着重要历史发展机遇，北京教育系统乘势而上，主动作为，推动创新发展。

数说

近几年，北京教育信息化发展基础环境和安全保障能力稳步增强。市、区、校三级基础环境建设持续完善，市级教育骨干网络不断升级扩容，存储和基础算力不断增强，稳步推进IPv6部署，校园互联网接入率达100%，无线网络覆盖率达90%以上。

2022年3月14日，北京市教委印发《北京教育信息化“十四五”规划》，提出推进智慧校园建设，制定北京市智慧校园建设评估标准，开展智慧校园达标评定，到2025年实现全市中小学智慧校园达标率85%，遴选100所新型智慧校园示范校。

到2025年，北京教育信息化实现“七个全面”的发展目标，即教育新型基础设施全面建成、教育大数据应用全面深化、智能化教育管理服务全面普及、师生信息素养和能力全面提升、信息技术与教育教学全面融合、信息化育人环境全面升级、网络安全保障能力全面增强。

健全机制 推进首都教育高质量发展

近年来，北京市教委把信息化作为支撑教育改革发展的基础性、先导性、战略性举措，不断更新理念，全面统筹推进，利用新技术破解新问题、开拓新局面，出台了《北京教育信息化三年行动计划》，绘制《北京教育信息化建设总体构架图》，明确七项重点任务，做到“一张蓝图干到底”。

随着北京市教育信息化基础环境和安全保障能力稳步增强，市、区、校三级基础环境建设持续完善，市级教育骨干网络不断升级扩容，存储和基础算力不断增强，稳步推进IPv6部署，校园互联网接入率达100%，无线网络覆盖率达90%以上。建立网络安全管理保障体系，健全常态化安全防护工作机制，网络安全管理工作不断规范，安全防线更加巩固。

目前，北京市已建成北京教育公共管理平台，推进学校管理、教师发展、综合实践等业务系统整合融通，有效提升了教育管理水平和效率。同时建成教育公共服务平台，提供学生实践活动、综合素质评价、创业就业、教师研修等多项综合服务，完善了学籍管理、双师辅导、体质监测、教育督导等信息平台，有效支撑了入学、招生、考试、评价等系列综合改革。

此外，北京市信息技术与教育教学融合度加快深化。各级各类学校广泛应用信息技术开展教育教学，涌现出线上线下混合教学、双师同步课堂、选课走班等一批具有特色的教育教学新模式。北京市建设超万节“空中课堂”课程，统筹社会力量搭建多类型教学平台，有力保障了疫情期间学校不停课、教师不停教、学生不停学，形成了一批创新成果和典型案例。

人大附中西山学校学生在生物课堂上运用多媒体手段学习。

北京市优质数字资源共享与供给能力大幅提升：建成北京市教育公共资源平台，实现国家、市、区、校各级资源平台互联互通；汇聚各类数字教育资源近千万条，实现优质资源全市共享；实施教育支援协作“云帮扶”和“首都教育远程互助工程”项目，为对口支援地区提供首都优质教育资源，助力教育脱贫攻坚，形成了“北京经验”。

同时，大数据促进教育精准治理作用初步显现。北京市落实大数据行动计划，建设北京教育大数据平台，建立教育数据目录体系，统筹推进各类数据资源汇聚。各级各类学校积极探索大数据在管理、教学、评价中的应用实践，赋能因材施教和学生个性化发展。

不仅如此，北京市还加快学校基础网络、数字资源、信息系统和科学性软件工具的普及应用，提高学校教育教学创新能力，加快以学习者为中心的教育教学方式变革进程，不断创新智能时代学校办学条件，打造技术赋能新空间，持续提升学校管理能力。

平台助力 推进智慧校园建设

2022年3月14日，北京市教委印发《北京教育信息化“十四五”规划》，提出推进智慧校园建设，到2025年实现全市中小学智慧校园达标率85%，遴选100所新型智慧校园示范校；将智能助教普遍融入教学环境，为教师提供新型教学工具，支持完成备课、课堂教学、作业批改、学习评价等任务，以提升师生的信息素养，强化其信息技术应用能力。

北京还启动了义务教育薄弱环节改善与能力提升信息化项目，提出扩充校园网络带宽、配齐交互式多媒体教学设施、提升无线网络覆盖率三项措施，制定经费补助标准，提升乡村学校信息化办学环境。通过加强基础设施建设，有效保障北京市各级各类学校具备平稳开展线上教学的基本条件，促进了教育公平和学生全面发展。

近年来，北京各校信息化应用能力和师生信息素养持续提升。各学校常态化开展线上线下、分层分类等多种形式培训，提升校长信息化领导力、教师信息化教学能力。提升信息技术课程质量、推动信息素养融入学科教学，积极开设人工智能课程，推广STEAM教育、编程教育等，学生在信息化环境下的创新能力与实践能力显著提高。

此外，北京市各区纷纷追随着相关技术的发展，大胆地将其运用于学校建设和实际教学中。以石景山区为例，为全面推进区域智慧教育创新发展，制定了《石景山区教育信息化“十四五”规划》；“十三五”期间，全区各校之间实现手机无感知连接；100%学校建立门户网站，94%学校建立微信公众号，25%学校建设数字校园平台，36%学校使用阅卷或试卷分析系统，47%学校拥有iPad教室。石景山区的案例，成为了北京各区各校近年来智慧教育发展成果的缩影。

科技赋能 打造智慧教育示范区

依托国家、市、区、校智慧教育平台，北京市探索深化“双减”、提升教育质量、促进教育公平的新路径、新模式。

东城区作为全国首批智慧教育示范区，未来计划完成建设3至5所“未来学校”，深入推广“互联网﹢”教与学新模式，全面构建区域智慧教育新生态，围绕“数据驱动教与学模式创新”，打造区域“1﹢7﹢N”智慧教育服务体系。依托东城教育“数据大脑”建设，建构数据支持五育并举新模式，提高区域教育治理和综合服务能力。

西城区为发展智慧教育而成立的西城区数字学校平台项目，是落实《西城区“十三五”时期教育事业发展规划》的重要举措之一。西城区数字学校平台一方面可以实现优质学区资源、学校特色资源的共享，全区学生都可以看到同样高水平的优质课程资源；另一方面可以提供智能化的学习大数据分析，助力教师因材施教，促进学生核心素养培养。

海淀区在过去两年中，先后获批成为教育部“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式实验区”和“智慧教育示范区”，进行了教学设施环境建设、基于多种平台的云中枢建设、教学应用模式研究、新技术先行先试等工作。通过智慧教室建设，海淀区建设了所有中小学教室的现代化环境；通过资源平台建设、直播平台建设，实现以学习连接学校与家庭；通过多种教学模式和多种教学环境教学方式的研究实践，促进线上与线下融合，建设“远程课堂、双师课堂和融合课堂”，构建虚实共生的未来学校形态；通过对AI、5G、大数据分析教学等内容的实验性探索，依托“海淀区人工智能教学联合实验室”，形成海淀特色人工智能创新人才培养体系。

(责编：郝孟佳、孙竞)