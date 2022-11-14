原标题：非凡十年·数说首都教育丨“双减”提质增效 汇成北京经验

北京市密云区西田各庄镇中心小学开展特色社团活动。

关键词：“双减”行动

2021年8月，北京市委办公厅、市政府办公厅正式印发《北京市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》，北京“双减”方案正式出炉。北京市“双减”工作从校内校外双向发力，稳妥推进，分步实施，确保学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担于2021年底前有效减轻，两年内成效显著，人民群众教育满意度明显提升。

数说

2021年公众对北京市教育工作满意度第三方调查结果公布，综合得分为85.7分，市属各区教育工作满意度综合得分均达到“比较满意”水平。

北京教育科学研究院发布《“双减”后北京市中小学作业情况调研报告》与《义务教育阶段教师优化作业的十条建议》。数据显示，96.04%的学校制定了全校作业管理方案，92.77%的学校已建立作业校内公示制度，98.6%的学校对作业布置进行了统筹规划，还有超过95%的学生表示自己独立完成绝大部分作业。

“双减”实施后，国家中小学智慧教育平台日均浏览量大幅增加。其中，课程教学、课后服务资源浏览量占总浏览量85%以上，解决了学生不参加校外培训后“在哪里学、学什么”的问题。

教育部基础教育司司长吕玉刚表示，“双减”文件发布后，学校普遍更加重视提高课堂教学质量，完善教学管理规范，99%以上的学校建立了教学基本规程，98.7%的教师参与了辅导答疑。

“双减”政策出炉 家校各司其职

自“双减”政策出炉以来，中小学生的校内作业和校外培训显著减少，孩子回家后的时间多了出来。如何利用好孩子的这段时间，教师和家长要共同担起责任。“把孩子放在正中央，认真分析自己孩子的优势和劣势，在这个基础上进行有针对性的设计，就是真正尊重孩子成长规律。”李奕说。中央“双减”政策明确提出，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。李奕明确说：“寒假真的不能补课了，但是不补课并不意味着不学习了。”以前过节的时候孩子都在补课学习，现在完全在家。部分家长的焦虑来源于此：他们把补课和学习等同，认为孩子不上寒暑假班就不能学习了。不过，家长们都忽视了假期的学习与学期中的学习不一样。李奕说，最大的差别就是孩子有更多的自主性，“这就需要学校老师和家长跟孩子进行更好的设计”。随着“双减”政策的落地，学校教育也面临很大的挑战。在“双减”政策落地之初，迅速斩掉校外培训机构通过制造焦虑而产生的巨大培训需求，是政策落地的关键。随着政策向纵深方向发展，“双减”政策的最终落实在于学校教育质量能否真正提升。中央“双减”政策特别强调学校教育教学服务要满足学生多样化需要，努力让学生在校内学足学好，让学生的学习更好回归校园。李奕说，“双减”政策落地后，老师需要让作业更有质量、让课堂更加高效，课后服务更有针对性。这种情况下，教师备课要下更多功夫，不能再简单地“吃老本”了，要通过逐步优化学校治理方式和人工智能赋能教师教育教学能力、方式的提升等，逐步实现转型升级。

对外经济贸易大学附属中学课后服务古筝社团。

“双减”持续推进 从落地向纵深发展

2022年春季学期开学之际，教育部举行新闻发布会，介绍2022年度基础教育重点工作任务。“双减”在现有成效的基础上，如何进一步向纵深突破，成为普遍关注的热点。“双减”正从落地走向纵深发展。作为“双减”政策首批9个试点城市之一，北京“双减”未来应该如何进一步优化？就学校内部来讲，干部教师对“双减”政策的理解、育人能力本领的提升，以及现代学校治理体系和治理能力的变化，是北京“双减”推进中最关注的三个方面。“双减”最终落实在人身上，落实在干部教师上。要加强对于现代学校治理体系和治理能力的指导，指导一些学校突破以前的管理方式。同时，要加强对教师关于政策执行以及学科业务培训。比如，怎么留作业、怎么出题、怎么考试、怎么做数据积累和分析、怎么做学情分析等。北京市教委相关负责人指出：“如果能够迅速把校内教育质量和效益提升起来，同时提升教育体系内部考、招、教的匹配度，那么，家长自然就相对放心、缓解焦虑，学生的学习主动性也会进一步释放。这里，一个关键点是家校社的协同，这种协同需要在各级党组织的统一领导下进行。”他表示，社区、包括更广义的社会资源也要参与进来。比如，开放体育场馆场地，协调更多的体育相关机构、退役运动员等参与体育课或体育活动。北京在“双减”背景下深入推进的“大面积、大比例”干部教师交流轮岗，备受全国关注。据悉，去年，北京在两个区进行了教师交流轮岗的试点，而新学期，北京又有6个区加入到了干部教师交流轮岗的试点中。通过运行，教师轮出的学校没有出现大面积的“质量塌方”，参与交流轮岗的几千名教师都有丰富的收获和体验，学生的获得感也非常明显。比如，北京市密云区一名会舞蹈的音乐教师参与轮岗后，在学校创设舞蹈课堂，丰富学校的课后服务供给，用舞蹈撬动了山区孩子的全面发展。此外，“双减”要促进教培行业的转型升级。据介绍，“双减”文件提到了构建家校社协同育人共同体，校外培训机构属于社会教育力量，“双减”要促进教培行业的转型升级，这里的“两新”组织要发挥作用，让他们成为为大国家、小家庭培养高质量人才的同盟军。

做好“双减”后半篇文章

今年8月29日，在北京市基础教育工作会上，北京市委常委、教育工委书记夏林茂强调，“要做好‘双减’后半篇文章”。夏林茂指出，教育系统要推动学科类校外培训常态监管、精准治理，严厉打击隐形变异等违规培训，加快推进义务教育优质均衡发展，在区域资源统筹、课堂质量、教学规范、课业辅导、作业设计上下功夫，不断提高课后服务水平，持续完善家校社协同育人机制。“双减”工作步入第二个年头。过去一年，北京市推进教学方法改革，多种方式提升课后服务质量，实现了课后服务在义务教育阶段的全覆盖。北京是较早提出“全面打造升级版课后服务”的城市之一。2021年11月，北京市召开了基础教育校长大会，提出“将全面打造2.0升级版课后服务，课后服务重点从‘有没有’转向‘好不好’‘强不强’，推动课后服务高质量、有特色发展”。再次明确了“‘双减’背景下的课后服务实际上是重构学校教育的供给体系”的认识，再次强调了“评价课后服务，核心是看学生有没有实际获得”的目标，同时指明了路径和措施以及实施重点（强化体育锻炼、补足劳动教育）等。北京市也在完善家校社协同育人机制上下功夫。学校课后服务师资人手紧、负担重，年轻教师特别是新任教师需提升教学质量，学生、家长需要高水平的家庭教育指导服务……面对“双减”工作中的各方需求，近日，北京市委教育工委、市教委印发《“五老助双减”工作试点实施方案 》，将组织曾经担任特级教师、学科教学带头人等具有高级职称和丰富教育教研经验的老教师、老专家，市、区两级督学退休人员等，参与学校教研、教学指导，参加学校开展的课后服务以及家庭教育指导等工作，助力“双减”。据悉，北京市近五年退休的中小学教师有1.2万余人，其中特级教师、市级学科带头人、市级骨干教师等210人，参与家校社共育咨询室的老同志226人，督学中的退休人员341人。未来，北京将持续推动发挥“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用。

(责编：郝孟佳、孙竞)