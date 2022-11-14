原标题：非凡十年·数说首都教育丨加强队伍建设 打造“大国良师”

荣获“全国优秀教师”“北京市优秀教师”称号的张邱岳老师在为学生讲故事。

关键词：队伍建设

教师是立教之本、兴教之源。党的十八大以来，习近平总书记就加强教师队伍建设作出系列重要指示。10年来，首都教师队伍规模日益壮大、结构日趋合理、素质显著提高，师德师风建设成效显著、教师发展专业化不断增强、教师待遇保障持续优化，他们为经济建设、社会发展、教学科研等提供了强大智力支撑。

“国之大者”，培育更多堪当民族复兴重任的时代新人是教师的光荣使命。我们相信，广大教师在实现中华民族伟大复兴的时代洪流中将不忘初心，牢记使命，不断踔厉奋发、勇毅前进。

数说

《北京市乡村教师特岗计划（2021—2025年）》，每年招聘400余名紧缺学科乡村教师。

健全教师绩效工资激励机制，落实乡村教师岗位生活补助，每年向3万余名乡村教师发放岗位生活补助，教师收入水平不断提升。

北京市实施“铸魂工程”，市级财政每年投入1000万元，建立200个青年教师社会实践基地，每年组织1500名青年教师开展学习考察、挂职锻炼，每年支持300项优秀教师社会调研项目。

非师范毕业生到乡村学校任教满5年后，由区教委给予4万元的一次性补助，吸引优秀毕业生到乡村学校任教。

完善体制机制 为教师队伍建设保驾护航

教育大计，教师为本。北京市委市政府高度重视教师工作，始终把教师队伍建设作为基础工作来抓，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院的决策部署，深化基础教育教师队伍建设改革,努力建设高素质专业化创新型教师队伍。首先，健全党的领导体制。2019年2月，中共北京市委成立市委教育工作领导小组，市委书记任组长，成员为市委组织部等17个部门的主要负责同志，对于强化党对教师队伍建设工作的统筹和决策、把党的领导贯彻到教师队伍建设工作各方面各环节，发挥了重要作用。其次，建立决策机制。定期召开市委教育工作领导小组会议，紧扣提升教师思想政治素养、师德师风建设、育人本领提升等重大问题，以及广大教师最关心、最直接、最现实的问题，研究提出系列政策措施，先后审议了关于加强和改进新时代师德师风建设、推进校长教师交流轮岗、减轻中小学教师负担等重要文件。

再次，建立报告机制。市委教育工委每年向市委常委会报告教师队伍建设情况，常委会在充分研究讨论的基础上，针对存在的问题提出新的工作要求，在第二年汇报中要有落实。

同时，建立调研机制。由市委市政府主要负责同志带队深入中小学校调研，了解教师工作情况，发现问题、研究解决问题，营造尊师重教的浓厚氛围。最后，建立跟踪督查机制。市委督查室建立年度跟踪督查机制，将市委教育工作领导小组会和市委常委会提出的工作要求分解到市委市政府各相关部门，并逐项跟踪督查，扎实推进教师队伍建设的各项政策落地见效。

加强师德师风建设 打造高素质教师队伍

习近平总书记指出：“评价教师队伍素质的第一标准应该是师德师风。”师德师风是教师素质的核心。在提升师德师风建设方面，北京市做了大量的工作。2019年6月，北京市教委相继发布《北京高校教师师德考核办法》《北京市中小学教师师德考核办法》《北京市幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》。文件明确提出，幼儿园、中小学教师严重违反职业道德、高校教师严重师德失范将被开除，家长学生意见将纳入中小学教师师德考核内容。2022年4月14日，教育部召开新闻发布会，介绍《新时代基础教育强师计划》有关情况。北京市教委相关负责人在会上表示，坚持教育者先受教育，将习近平总书记关于教育的重要论述作为首要必修课程，引导广大教师深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚守“四个相统一”，争做“四有”好老师，当好“四个引路人”。据该负责人介绍，加强和改进新时代师德师风建设，要健全中小学教师职业行为十项准则、师德考核办法、违规行为处理办法的闭环管理制度体系和长效机制，将师德师风建设贯穿于教师管理全过程，激发教师涵养师德的内生动力；通过督促指导各区建立教师入职查询、师德违规查处通报和报告制度，扎实推进师德师风建设落地见效。北京市各区教委也在师德师风建设方面，作出探索。从2014年起，东城区将每年的9月定为“师德师风建设月”，并正式启动了首届“师德师风建设月”活动。东城区通过建立健全教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合的师德建设长效机制，努力造就一支师德高尚、业务精湛、充满活力的专业化教师队伍。在石景山区，师德建设被纳入年度计划，构建中小幼一体化师德建设体系，以进一步健全师德教育、宣传、监督、考核与奖惩相结合的长效机制，引导教师涵养高尚师德，营造立德树人的育人环境。同时，石景山区注重提升教师队伍思想道德素养和理论水平，引导教师坚定理想信念、厚植爱国情怀。围绕“四有”好老师标准及教师职业行为规范开展师德师风专题学习20362人次，开展师德等职业道德培训17211人次。

实施系列政策 加强乡村教师队伍建设

2021年，北京教师队伍建设历史上的一个重要文件出台。12月24日，《北京市落实〈教育部等六部门关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见〉的工作方案》出台，提出“十四五”期间，北京市将通过实施系列政策措施，进一步加强乡村教师队伍建设。记者从市教委获悉，《工作方案》明确提出要畅通城乡一体配置渠道，重点引导优秀人才向乡村学校流动。完善交流轮岗激励机制，调整优化乡村学校教师高级职称的比例，原则上将城镇中小学教师到农村学校或薄弱学校任教1年以上作为申报高级教师的必要条件；为乡村学校设置市级骨干教师专项指标；设置中小学特级校长流动到乡村学校任职专项指标，将到农村学校或薄弱学校任教3年以上作为选任中小学校长的优先条件；村小、教学点新招聘的教师，5年内须安排到本区城区学校任教至少1年；城镇教师校长在乡村交流轮岗期间，按规定享受当地相关补助政策，吸引优秀人才向乡村学校流动。2021年8月，北京宣布大面积、大比例推进干部教师交流轮岗，首批试点选择了有着多年教师轮岗经验的东城区和密云区。2022年9月起，北京在全市16个区全面推行教师交流轮岗，力图实现全市校内教育供给的提质增效。肩负着巨大的期待，一波又一波的教师走上了交流轮岗的道路。作为首批试点，东城区和密云区根据各自的实际情况，制定了不同的政策。比如在密云区，人事关系跟着轮岗校长、教师走，教师一般轮岗三年后返回原学校。而在东城区，教师的人事关系不动，一般情况下轮岗学校不会离原学校太远，方便教师调动原学校的资源，更好地为轮岗学校服务。2022年教师交流轮岗的形式更多种多样，北京市教委相关负责人表示，主要形式包括区域内校长交流轮换、骨干教师均衡配置、普通教师派位轮岗三个维度。

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