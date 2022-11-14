原标题：非凡十年·数说首都教育丨提升教育质量 促进持续发展

北京六一幼儿院的孩子做运动。

关键词：高质量发展

教育是国之大计、党之大计。党的十八大以来，首都教育系统在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，全面贯彻党的教育方针，不断强化教育综合改革，持续构建高质量教育体系，在科学育人能力和服务首都经济社会发展能力等多方面取得显著成绩，教育发展总体水平继续处于全国前列、达到世界发达国家平均水平，在全国率先实现了教育现代化。

首都教育始终坚持与国家发展同向同行，把教育同党和国家的前途命运紧紧结合在一起，为建设国际一流的和谐宜居之都提供了强有力的人才支持、智力支持和创新支持。

数说

“十三五”期间，北京市学前教育取得了令人瞩目的成绩，仅2018年至2020年，北京市就新建、改建、扩建403所幼儿园。近五年，北京市已累计增加学前教育学位23万个。

按照相关规划，北京市将在城市副中心、怀柔科学城等重点地区，通过“市建共管”方式建设北京学校、北京第一实验学校等7所优质学校。北京市还将按照“市建区办”方式，规划建设10所优质学校。

北京市在推进“双一流”建设方面持续发力：支持北京大学等34所高校顺利完成首轮“双一流”建设目标任务，91个学科成功入选新一轮国家“双一流”建设名单，在京高校A﹢类学科数量占全国的44%。北京市还遴选出100个“重点建设一流专业”，实施高水平人才交叉培养计划。

北京继续推进职业教育“高质量、有特色、国际化”发展，7所高职院校入选国家高职教育“双高计划”，3所入选高水平学校建设单位，4所入选高水平专业群建设单位，进一步拓宽了首都职业人才的培养通道。

北京率先建成一流大学群

2021年4月19日，习近平总书记在清华大学考察时强调，我国高等教育要立足中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，心怀“国之大者”，把握大势，敢于担当，善于作为，为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量。

为持续深入学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，北京市委教育工委、市教委牵头成立工作专班，提出了北京市建设一流大学群体“十项行动计划”，包括北京高校协同发展、高精尖学科建设、一流专业建设、卓越科学家培养、实验室建设、思想政治理论课改革创新、党建工作质量提升等，以此带动提升全市乃至全国高等教育体系的质量和水平，为首都和国家发展提供强大智力和人才支撑。

近年来，北京市在推进“双一流”建设方面持续发力：支持北京大学、清华大学、中国人民大学等34所高校顺利完成首轮“双一流”建设目标任务，91个学科成功入选新一轮国家“双一流”建设名单，在京高校A﹢类学科数量占全国的44%，其质量全国排名第一。北京市还遴选出100个“重点建设一流专业”，实施高水平人才交叉培养计划，每年让近万名学生受益。

尤其值得一提的是，北京大学、清华大学成为全国仅有的两所被赋予学科自主权的高校。同时，北京市推进市属高校分类发展，走以质量提升为核心的内涵发展道路，实现高校在不同类型、不同领域办出特色，争创一流。

中小学教育更加优质均衡公平

在2018年国家基础教育教学成果奖评选中，北京获得一等奖的数量位居全国第一。在将这张优秀的成绩单收入囊中的同时，一份来自国家义务教育质量监测数据显示，北京学生的思想道德素质、学习成绩、学习习惯、学习自信心以及教师的教育教学效果持续保持前列，学生参加PISA测试成绩优异。

一个个好成绩的取得，离不开北京市在“资源优质”和“机会优质”上的同时发力。老百姓能够在家门口上好学校，有效破解了择校难题。最近几年来，北京市小学、初中的就近入学比例均达到99%以上。同时，北京市在义务教育阶段全面执行校长教师交流轮岗。通过优秀教师“动”起来，让优质教育资源进一步“活”起来，从而促进教育优质均衡发展，并形成了按需轮岗、自愿轮岗、组团式交流轮岗等新亮点。

学生动手实验验证数学问题。付磊 摄

近年来，北京市将师德师风作为评价教师的首要标准，不断拓展中小学教师来源，实施开放型教学实践活动，并开展了中小学特级校长评选。据悉，北京市在全国率先启动的中小学校党组织领导的校长负责制试点，覆盖各类型全学段，相关工作得到中组部、教育部充分肯定。

借力学区制改革、集团化办学等一系列教育综合改革“组合拳”的实施，北京市高中阶段人才培养方式持续实现创新与突破。自“翱翔计划”“强基计划”实施以来，高中育人模式也在悄然发生变化，部分高中校除了和高校合作进行贯通培养外，还开设了“书院”“学院”实验班等，采取项目式培养模式，实施导师制进行创新人才培养。

学校老师在指导学生学习。付磊 摄

职业教育拓宽人才培养通道

2020年5月26日，北京市召开职业教育工作推进会。会议指出，要把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展更加突出位置，推动北京职业教育“高质量、有特色、国际化”发展。据了解，此次会议旨在贯彻落实党中央、国务院对职业教育的决策部署以及当年政府工作报告中提出的“今明两年技能培训3500万人次以上，高职扩招200万人”的任务。

近年来，北京市职业教育依据首都“四个中心”定位和北京城市发展规划，紧密契合城市安全运行、高精尖经济结构、高品质民生需求和文化传承创新，不断调整职业教育区域布局和专业布局，形成“城教融合”的大职业教育观、校企深度融合互相支撑、服务高精尖产业结构和高质量民生需求、每年培训100万人次的职业人才、职教教学标准向“一带一路”沿线国家输出等鲜明特点。

通过实施高端技术技能人才贯通培养、中高职衔接项目，北京职业教育教学成果喜人，7所高职院校入选国家高职教育“双高计划”，进一步拓宽了首都职业人才的培养通道。

学前教育普惠不普通

“在近五年时间里，北京市已累计增加学前教育学位23万个。这一举措让学前教育普及、普惠程度大幅提升，有效缓解了入园难、入园贵问题。”2021年6月21日，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍说，“十三五”期间，北京市学前教育取得了令人瞩目的成绩，仅2018年至2020年，北京市就新建、改建、扩建403所幼儿园。

早在2019年4月，北京市在贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》有关内容时，时任北京市教委副巡视员的冯洪荣就介绍过本市推进学前教育普及普惠发展的经验。他表示，“对所有普惠性幼儿园，不管公办民办，只要提供安全的、有质量的教育，都纳入生均定额补助、一次性扩学位补助及租金补助范围，并对由非普惠性民办幼儿园转为普惠性民办幼儿园的给予一次性奖励。”

据了解，北京市在学前教育领域一直以公益普惠为基本方向，致力于实现公办民办普惠性幼儿园的“四个统一”，即“质量标准统一”“价格标准统一”“补助标准统一”“教师待遇统一”。与此同时，北京市不断完善学前教育教研体系，推进学前教育教研全覆盖项目，构建市-区-园三级教研共同体网络，充分发挥教研对提升办园质量和水平的作用，推动全市学前教育质量均衡发展。

今年9月21日，《北京市“十四五”学前教育发展提升行动计划》在市教委网站发布。按照该计划，到2025年，北京市学前三年入园率保持在90%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到90%，公办园在园幼儿占比达到50%以上。

(责编：郝孟佳、孙竞)