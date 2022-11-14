原标题：非凡十年·数说首都教育丨坚持党建引领 形成生动实践

2022年10月1日，首都高校师生在天安门观看升旗仪式。

关键词：党建引领

教育是国之大计、党之大计。近年来，在北京市委、市政府的正确领导下，首都教育的育人水平、服务经济社会发展能力、人民群众获得感均有明显提升，在全国率先实现了教育现代化，发展水平处于全国领先地位。历史性成就的背后，源于北京教育系统始终坚持党对教育事业的全面领导，不断推动习近平总书记关于教育的重要论述在京华大地形成生动实践。

数说

扎实推进平安校园建设，“央地协同”“校地协同”工作新机制更加稳固，北京高校连续33年保持安全稳定。

北京市在全国率先制定《关于加强高校党的政治建设的若干措施》，项目制清单化推进100项任务落实落细，以钉钉子精神打好高校党建攻坚战。

北京中小学校党组织领导的校长负责制试点范围已覆盖全市16区和燕山地区、经开区的107所中小学校。今年，还将以试点学校为基础，逐步扩大改革范围，积极稳慎推进中小学校建立党组织领导的校长负责制。

北京高校在全国率先制定院（系）党组织会、党政联席会和系务会制度，推动教师党支部书记普遍成为“双带头人”。入选教育部全国示范党组织338个，位列全国第一。

党旗飘扬在教书育人一线

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视教育工作，在2018年9月召开的全国教育大会上，习近平总书记提出“教育是国之大计、党之大计”的重要论断，把教育与国家的前途命运、党的前途命运紧紧联系在一起，丰富和发展了中国特色社会主义教育理论，是做好新时代教育工作的行动指南。近年来，首都教育以习近平总书记关于教育的重要论述为根本遵循，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持优先发展，坚持改革创新。

在高等教育领域，北京市以钉钉子精神打好高校党的政治建设攻坚战。北京市在全国率先制定《关于加强高校党的政治建设的若干措施》，项目制清单化推进100项任务落实落细，以钉钉子精神打好高校党的政治建设攻坚战。在“双一流”建设中强化党建指标，推动全部高校修订党委常委会、校长办公会议事规则，在全国率先制定院（系）党组织会议、党政联席会议和系务会制度……一系列“组合拳”的推出，令首都高校的政治生态明显向上向好。

在基础教育领域，北京市研究制定了《北京市中小学党建工作基本标准》。北京市对“中小学校党组织领导的校长负责制”的探索推进，不仅让新时代中小学校治理方式逐渐清晰，更成为首都教育系统持续深入推进“我为群众办实事”的生动实践。

为了强化民办学校的党建工作，北京市制定实施《北京民办高校党建和思想政治工作基本标准》，推动完成了16所民办普通高校的党组织书记全部进入董（理）事会、进入决策层。

2022年9月27日，在“丹心永向党 建功新时代”北京教育系统老同志喜迎二十大风采展示活动现场，北京教育系统老党员先锋队代表宣读致北京教育系统老党员的倡议书。

近年来，北京教育系统还积极发挥离退休老党员先锋模范作用，紧紧围绕立德树人这一根本任务，引导教育系统老党员们为首都教育事业发展继续发光发热。在党的二十大即将到来之际，今年9月27日，北京市教育两委为北京教育系统“老党员先锋队总队”以及“特邀党建组织员分队”等5支专业分队正式授旗，并为第三批42支北京教育系统老党员先锋队颁发了命名证书。北京教育系统老党员先锋队累计达到62支。教育系统将用好“银发力量”，继续发掘离退休老同志中蕴含的巨大能量，聚焦党建思政、“双减”等重难点问题，助力新时代首都教育高质量发展。

党建引领高等教育高质量发展

抓好党建工作，最终要体现和落实到提高办学治校水平上、体现和落实到引领事业发展上。高质量发展是新发展阶段的鲜明主题和基本特征。首都教育系统明确提出，以高质量党建引领高质量发展，必须要在引领上下功夫，在推动融合上求突破。

首都高等教育扛起首要责任，为党建工作开创新局面。首都高校在全国率先制定院（系）党组织会、党政联席会和系务会制度，推动教师党支部书记普遍成为“双带头人”。目前，入选教育部全国示范党组织338个，位列全国第一。层层压实教育系统管党治党政治责任，一体推进全面从严治党（党建）工作考核和政治生态分析研判，持续营造风清气正的政治生态。坚决落实意识形态工作责任制，扎实推进平安校园建设，“央地协同”“校地协同”工作新机制更加稳固，北京高校连续33年保持安全稳定。

在推动思政课改革创新方面，首都高校在全国率先全面开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”必修课。成立北京高校思政课高精尖创新中心，习近平总书记对打造高精尖水平思政课的做法表示肯定。创设“同备一堂课”机制，成立全国首个“大中小学思政课一体化教研组”。录制“名师大家讲党史”等可视化教材，将“接诉即办”“街乡吹哨、部门报到”“垃圾分类”等首都治理生动实践转化为鲜活课堂。

踏上新征程，首都高等教育将重点抓好这些工作：一是加强党对高校工作的全面领导，以钉钉子精神持续打好高校党的政治建设攻坚战，发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，不断提升高校的治理能力；二是守正创新抓好思想政治工作，以高度的政治自觉推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，以“大思政课”综合改革牵引思政课守正创新，精益求精做好日常思政工作；三是大力加强干部人才队伍建设，把培养锻炼摆在突出位置抓实抓细，发挥首都高校人才资源优势；四是着力建设高质量的组织体系，深入构建高校高质量党建工作体系，落实好党建与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核的“四同”机制，将事业高质量发展作为衡量党建工作的重要标准，让党旗在基层一线高高飘扬。

党政合力让中小学校蹄疾步稳

作为学校领导体制改革的重要举措，实行中小学校党组织领导的校长负责制具有重大意义。全国组织工作会议和全国教育大会召开以来，北京市从2018年9月起，率先开展相关试点工作，科学设计试点路径，稳步推进体制改革，探索建立党组织发挥领导作用的组织体系、制度体系和工作机制，针对不同类型学校探索个性化试点策略。

为确保试点运行研究课题的质量，按照市委教育工委工作部署，研究通过总课题加子课题“1﹢8”的模式开展：“1”即由北京教育党校承担总课题，引领课题研究的总体运行；“8”即由东城、西城、通州、大兴、燕山5个试点区和35所试点校牵头承担8个子课题，研究领域囊括“教育集团化学校试点策略”“跨区域办学学校试点策略”“党政‘一肩挑’学校试点策略”“党政分设学校试点策略”“学校内设党支部管理策略”“党组织领导德育和思想政治工作策略”“试点学校干部选拔任用管理策略”“试点学校各类示范文本研究”。

北京市的试点实践和课题研究表明，实行党组织领导的校长负责制，着眼于坚持和加强党对中小学校的全面领导，通过建立健全党组织发挥领导作用的组织体系、制度体系和工作机制，不断加强学校基层党组织和党员队伍建设。

目前，北京市正在以试点学校为基础，逐步扩大改革范围，积极稳慎推进中小学校建立党组织领导的校长负责制。

持续加强党对教育工作的全面领导，是首都教育“十四五”规划中的首要着力点。首都教育系统将充分发挥各级党委总揽全局、协调各方的领导核心作用，坚定社会主义办学方向，突出思想引领，以高质量党建引领首都教育高质量发展。

(责编：郝孟佳、孙竞)