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党建引领带动业务交流 高校部委开展联学联建

2022年11月14日14:54 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月14日电 首都师范大学国际文化学院党总支与国家发展和改革委员会国际合作中心党总支日前以线上线下相结合的方式开展“学习党的二十大精神 讲好新时代中国故事”联学联建活动。

据了解，本次活动为学校“百位大使谈外交”系列讲座第19讲。中共中央对外联络部原副部长、中国驻乌兹别克斯坦共和国前大使于洪君受邀作学习贯彻党的二十大精神专题辅导报告。国家发改委国际合作中心党总支书记、主任黄勇，首师大党委书记孟繁华等出席活动。

图为活动现场。学校供图

据悉，此次联学联建活动是学校与国家发改委会国际合作中心以党建引领带动业务交流，推动党建业务互促共融的切实举措。双方于2021年8月起共同推进援外人力资源开发合作项目，开展高层次国际化人才培养。截至目前，双方已共同承接40余期援外培训项目，共有30多个国家的高级别官员、政府部门工作人员及专家学者1500余人接受项目培训。培训通过解读中国政策举措，分享发展经验，有力推动了各领域国际合作。国际文化学院发挥学科优势，在培训中融入中国语言文化课程，增强了学员对中国文化的认同，取得了积极反响。

(责编：何淼、孙竞)

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