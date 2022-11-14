原标题：值得收藏！这份特刊将带您盘点首都教育这非凡十年

奋力谱写首都教育改革发展的时代华章

十年弹指一挥间。在恢宏壮阔的新中国教育地图上，首都教育无疑是其中一方靓丽夺目的高地，在一定程度上这里也是全国教育改革和发展的风向标。

党的十八大以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，北京市始终将教育摆在优先发展的战略地位，深入落实立德树人根本任务，全面深化改革，创新体制机制，统筹各级各类教育协调发展，总体发展水平继续处于全国前列、达到世界发达国家平均水平，在全国率先实现了教育现代化。

十年里，北京市坚定地深化基础教育领域综合改革，将义务教育优质均衡发展作为统筹城乡发展、缩小区域之间发展差距、保障和改善民生的重要抓手，紧紧围绕推进公平和提升质量这条主线，立足于“办好人民满意的教育”，让学生在家门口上好学的“实际获得”，打造教育新地图，打出一系列促进基础教育优质均衡发展的组合拳，科学地回答了一个特大城市面对人民享受优质教育资源的普遍需求，能否实现义务教育优质均衡发展的难题，解决了在过去很长一段时间内普遍存在的、甚至一度被认为无解的义务教育阶段“择校热”这一棘手难题。2015年，当北京市16个区县一次性通过全国义务教育均衡发展督导评估验收时，本市义务教育发展由此进入了一个新的阶段。

知往而鉴今，首都基础教育深化综合改革形成的促进义务教育高位、优质、均衡发展的“北京路径”和具有鲜明首都特色的教育综合改革“北京经验”之重大价值和积极贡献，正在于它以雄辩的事实充分说明了各地在基本普及九年制义务教育后，能否进一步实现均衡发展不是不能为的问题，而是“愿不愿为”的问题。

与基础教育“深综改”扎实推进、一路高歌交相辉映，十年里，从加强党建引领、探索实施党组织领导的校长负责制，到创新探索高校思想政治教育，构建大中小幼一体化德育体系、打造思政铸魂的“北京样本”；从聚焦“七有”“五性”，持续推进教育公平，到稳步提升教育质量；从聚力服务首都发展，支持首都高校积极参与国际科技创新中心建设，为建设高精尖经济结构提供强有力人才支撑，到深入推动实施教育协同发展，不断优化教育空间布局；从高标准圆满完成各项重大政治活动服务保障，到教育战“疫”夺取新胜利，护航师生员工生命安全和身体健康；从率先在全国开展“双减”行动，稳步实施校内提质增效，着力提高课后服务参与率，大面积、大比例推进义务教育校长教师交流轮岗到不断提升教育保障能力，全面推进依法治校……首都教育在高位、优质水平上接续书写了壮美的时代华章。

十年非凡成就，正是首都教育系统始终胸怀“国之大者”，全面落实立德树人根本任务，始终坚持为党育人、为国育才的初心和使命，始终坚持“以人民为中心”的发展理念，持续提高人民群众的实际获得感和满意度，努力推动习近平总书记关于教育的重要论述在京华大地落地生根，接续形成的生动实践。

潮平两岸阔，风正一帆悬。新时代新征程上，北京将以首善标准，不断探索中国特色、首都特点的教育发展之路，着力办好人民满意的教育，向着更高水平、更具影响力的教育现代化阔步迈进。首都教育系统正以昂扬奋进之笔奋力谱写新时代教育改革发展的崭新篇章，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

(责编：郝孟佳、孙竞)