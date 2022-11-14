人民网北京11月14日电 （记者李依环）日前，北京建筑大学举行“一带一路”建筑类大学国际联盟成立五周年纪念大会暨建筑类高等教育论坛。据悉，本次大会以线上形式举办，以“筑撷硕果·筑联五年·筑启未来”为主题，来自14个国家40余所高校与机构的200余名代表参会。

记者了解到，2017年，北京建筑大学发起成立 “一带一路”建筑类大学国际联盟（下称“联盟”）。联盟成立五年来，队伍不断扩容，至今已有28个国家的74所院校加盟成为会员。未来，北京建筑大学还将以联盟为依托，启动“一带一路”教科研共享平台建设。

北京建筑大学党委书记李军锋表示，当前，联盟已成为推动沿线国家建筑工程领域创新人才培养与科技人文交流合作的重要载体。未来，联盟将把握历史性机遇，以人才培养为核心，积极探索创新型国际人才培养的新模式、新途径；以创新发展为抓手，优化联盟组织管理机制，启动“一带一路”教科研共享平台建设；以互联互通为原则，构建更加开放、融合、创新的全球建筑工程领域高等教育发展联盟。

联盟主席、北京建筑大学校长张大玉介绍，自联盟成立以来，各成员高校不断加大实质性合作力度，陆续推出了多项国际化品牌项目并建立了常态化机制，在提升建筑类人才国际化培养水平和科技创新合作方面取得了显著成效。未来，联盟将深入探索建筑类大学合作交流的机制与模式，为“一带一路”沿线国家和地区培养、输送更多优秀工程科技人才，为共建“一带一路”提供技术支撑和智力支持，共同铸就“一带一路”建筑类大学国际联盟的新丰碑。

会上，对2022“一带一路”国际大学生数字建筑设计竞赛获奖者进行了表彰。俄罗斯圣彼得堡国立建筑大学获得数字化建筑设计方向一等奖，安徽建筑大学获得数字化结构设计方向一等奖，北京建筑大学获得地理场景建模与表达方向一等奖。

在当天举办的建筑类高等教育论坛上，来自武汉大学、南昌大学、印度尼西亚泗水理工学院、意大利米兰理工大学、英国东伦敦大学的6位专家作主旨报告。他们围绕联盟在促进建筑类教育发展中的作用、全球疫情下的建筑类高等教育新趋势、建筑类大学治理体系建设经验、建筑类高校服务“一带一路”建设的实践探索等话题开展交流研讨。

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