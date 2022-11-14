北京建筑大学未来建筑技术学院揭牌成立。校方供图

人民网北京11月14日电 （记者李依环）记者从北京建筑大学获悉，该校12日召开的办学115周年创新发展论坛上，北建大未来建筑技术学院揭牌成立。据悉，该学院为单独设置的二级学院，实施导师制、个性化、国际化、本博贯通、科教融合等人才培养模式，将致力于培养建筑领域拔尖领军人才。

北京建筑大学党委书记李军锋介绍，北建大成立未来建筑技术学院是落实立德树人根本任务的重要载体，是紧密围绕建设“高水平特色型大学”目标定位的创新实践，也是学校把握未来工程教育变革带来的新机遇、实现拔尖创新人才培养的深入探索。

李军锋谈到，面向未来，学校将致力于打造一个本博贯通培养、多学科交叉的品牌实体学院，通过产教融合、科教融汇，推动理论与实践互动结合，尊重学生的个性化成长，培养创新型、复合型、实践型人才。

据悉，北建大的办学历史可追溯至1907年京师督学局创立的京师初等工业学堂。建校115年来，该校始终以服务国家和首都城乡建设发展为使命，参与了新中国“十大建筑”、奥运工程、北京历史文化名城保护、首都“四个中心”建设等一系列国家和首都战略需求任务。

论坛上，北京市委教育工委分管日常工作副书记张革表示，面向新征程，希望北京建筑大学以办学115周年为新的起点，在加强党的政治建设方面树标杆，在落实立德树人根本任务上举新措，在服务新时代首都发展上立新功，主动融入、主动对标、主动服务首都发展，为首都提供创新驱动和人才支撑。

北京市西城区委副书记、代区长刘东伟表示，近年来，北建大积极融入首都经济社会发展，在城市设计、街区更新、环境整治等方面做了大量工作。对标新征程、新形势、新要求，希望北建大继续发挥科研创新的源头活水作用和高层次人才优势，加强产学研协同，更加紧密地与西城融合发展。

北京市大兴区委副书记、区长刘学亮表示，北京建筑大学作为北京唯一一所建筑类高校，优势特点显著，在城市规划、建设、管理等方面与大兴区有着广泛合作。未来双方将进一步深化交流，加强合作，优化人才发展环境，拓展科研合作领域，促进科技成果就地转化，让校地之间绽放出更加绚烂的友谊之花。

北建大党委副书记、校长张大玉表示，面向未来，学校将以北建大“小逻辑”主动遵循回应首都发展“大逻辑”，瞄准高质量人才培养、高精尖学科与一流专业、高水平科技创新与社会服务、高素质专业化师资队伍、高融合开放与合作、高站位办学布局等主要目标，不断加强内涵建设，推进高质量发展，奋力谱写高水平特色型大学建设新篇章。

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