人民网北京11月10日电 （记者李依环）近年来，各地各校认真推进中小学思政课改革创新，思政课质量不断提高，广大中小学生精神面貌积极向上，育人作用得到有效发挥。教育部近日印发了《关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》（以下简称《意见》）。教育部基础教育司负责人就《意见》有关内容回答了记者的提问。

该负责人谈到，当前中小学思政课建设还存在一些亟待解决的问题，有的地方和学校对思政课重要性认识还不够到位，中小学思政课教学资源还不够丰富鲜活，教师队伍整体素质需要进一步提升，课堂教学和实践育人效果有待增强。破解这些问题，要进一步深化思政课改革，加强中小学思政课教师队伍建设，提升思政课教学的吸引力感染力。

“到2025年，中小学思政课关键地位进一步强化、建设水平全面提高。课堂活力充分激发，优质课程资源更加丰富，实践教学深入开展。思政课教师队伍专职化专业化水平明显提升，‘大思政课’体系更加完善，评价机制基本健全，思政课整体质量显著提高。”该负责人表示，《意见》对新时代中小学思政课建设提出具体工作目标。

记者了解到，《意见》提出“突出关键地位、强化统筹实施、坚持问题导向、深化改革创新”四项工作原则。要求把思政课建设作为构建高质量教育体系和学校意识形态工作重要内容，融入学校人才培养全过程、各方面；完善大中小学思想政治教育体系，充分发挥思政课和各类课程的育人功能，推进学校“小课堂”、社会“大课堂”和网络“云课堂”协同育人。

此外，要加强思政课教学管理与教研工作，完善教学内容，丰富教学资源，强化实践育人，着力提高思政课教师专职化专业化水平，深入推进思政课内涵发展，持续提升思政课吸引力感染力；遵循思想政治工作规律、教育教学规律和学生成长规律，坚持守正创新，完善体制机制，创新方法途径，切实增强思政课时代性、针对性、实效性，大力促进思政课改革发展。

对于主要举措，该负责人介绍，《意见》提出了五个方面的重要举措：一是深化教学管理创新，着力强化思政课关键地位；二是丰富课程教学资源，着力解决教学辅助资源不足问题；三是加强教师队伍建设，着力解决教师兼职比例过高、专业能力不够强问题；四是完善教研工作机制，着力解决教研支撑不足问题；五是构建大思政课体系，着力形成思政工作整体合力。

谈到如何做好《意见》的贯彻落实，该负责人强调，一要加强党的全面领导。要把提高中小学思政课质量作为重大政治任务，要认真落实将中小学思政课建设情况纳入各级党委领导班子考核和政治巡视巡察的规定要求；二要强化督导考核评价。把思政课建设情况作为区域教育质量、学校办学质量和学生发展质量评价的重要内容，定期对中小学思政课建设情况和教学质量进行督导评估；三要营造良好工作氛围。加大中小学思政课正面宣传和舆论引导力度，努力形成全社会各方面关心支持办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课的良好氛围。

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