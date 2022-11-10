党的二十大报告提出，“健全新型举国体制，强化国家战略科技力量”。如何更好发挥我国社会主义制度集中力量办大事的显著优势，强化国家战略科技力量，在若干重要领域形成竞争优势？本报记者采访了4位全国人大代表，请他们谈谈意见建议。

——编 者

全国人大代表，中国工程院院士、中国建材集团有限公司总工程师彭寿：

集中力量提升科技创新能力

“集中力量办大事”是我国社会主义制度的显著优势，奠定了国家经济发展的坚实基础。党的二十大报告提出“集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”。关键核心技术攻关作为新型举国体制新的核心任务，对我国“在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动”至关重要，必须要把政府、市场、社会有机结合起来，从战略上作设计、在市场中聚资源、用全社会促攻关，集中力量提升关键核心技术攻关系统能力，全面推进创新驱动、创造理念、创能转型、创享发展，用实际行动加快实现高水平科技自立自强。

一是注重整体施策。强化党和国家对重大科技创新的领导，不断提升有为政府的定力和魄力，把强化国家战略科技力量作为基础工程，大力支持国家新型创新平台重组整合。二是保持动态平衡。企业、高校、科研机构要形成关键核心技术攻关强大合力，通过市场需求引导创新资源有效配置，用好全球创新资源，保持动态平衡、共赢共进。三是转变治理范式。在深化科技创新体制机制改革中，要在全社会大力弘扬创新文化、优化创新生态，健全战略科学家负责制，优化立项—研发—转化—评价的全流程科技管理体系，把全社会的力量拧成一股绳，形成我国科技发展的整体优势。

（本报记者 徐 靖采访整理）

全国人大代表、西安交通大学校长王树国：

强化跨领域跨学科协同攻关

创新是引领发展的第一动力。当前，第四次工业革命正深度改变人们的生产生活方式和认知思维模式，不断提升科学技术水平，必须积极探索科研创新与人才培养相融通，强化跨领域跨学科协同攻关。

对接国家战略需求，探索大学科融合建设。始终以国家战略需求和经济社会发展需要为牵引，以科研平台为支撑，布局一批“从0到1”基础研究项目，推动自然科学与人文社会科学的交叉融合，推进跨领域跨学科研究，推动产生新知识、新理论、新技术，产出原创性、颠覆性技术成果，打赢关键核心技术攻坚战，服务国家高水平科技自立自强，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中。

深入推进实施产教融合、科教融汇。进一步发挥高校自身的基础性和应用型研究优势，从产教研融合、协同育人体系建设入手，推动产教研融合新模式，大力培养企业技术技能复合型人才，助力企业产业升级。高校要打开“校门”，与行业龙头企业建立校企联合实验室，与世界最优秀的学术机构建立国际联合研究平台，让更多人有机会接触最前沿科技，了解世界顶尖技术发展潮流。

（本报记者 魏哲哲采访整理）

全国人大代表、中国科学院宁波材料技术与工程研究所所长黄政仁：

重点研发关键前沿技术

健全关键核心技术攻关新型举国体制，要求我们明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。

加强前沿战略技术部署。面向世界科技前沿和产业竞争热点，加快新一代人工智能、量子科技、区块链等前瞻性技术研发，力争率先取得突破，积极抢占产业技术竞争制高点。面向国家重大战略需要，聚焦集成电路、先进制造、新材料等重点领域，集中力量开展关键核心技术攻关和重要标准研发，加快推进核心技术自主化，不断提升产业高端化发展水平。

加快培育经济增长新动能。抢抓数字化、网络化、智能化发展新机遇，重点聚焦国家自主创新示范区和高新区高质量发展需要，加强数字经济前瞻性技术研发和关键技术突破，促进新一代信息技术协同融合创新，加快赋能传统产业转型升级，促进创新型产业集群培育，形成“一区一战略产业”布局，打造数字经济创新发展新高地。

（本报记者 窦瀚洋采访整理）

全国人大代表，重庆市渝北区委常委、副区长杨帆：

强化企业技术创新主体地位

推动科技创新发展，企业扮演非常重要的角色，应进一步发挥企业在技术创新领域的重要作用，不断强化企业技术创新主体地位。

鼓励龙头企业加强技术攻关。支持具有技术发展优势的企业聚焦产业科技创新主战场，围绕先进制造业、战略性新兴产业、未来产业等重点领域，构建产业技术创新体系，系统梳理关键核心技术攻关重点，实施关键核心技术攻关工程，集中实施一批科技创新重大项目。

加快企业科技成果转化应用。鼓励企业参与标准修订，建设区域科技创新平台与协同创新中心，与高校、科研院所组建技术创新战略联盟、创新联合体，转化一批科技成果，产生一批新产品、新工艺、新模式。

构建科技创新企业成长链条。大力培育科技型企业、高成长性科技企业，构建科技型企业成长链条。同时，加强科技企业孵化器建设，打造一批规模化、特色化孵化载体，推动构建“众创空间+孵化器+加速器”全链条孵化体系。

（本报记者 刘新吾采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年11月10日 17 版）

(责编：何淼、郝孟佳)