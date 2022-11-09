原标题：百余名留学人才厦门研修回国创业

2022年全国留学人员回国创业高级研修班8日在厦门举办，吸引中国内地21个省市100余名高端留学人才前来参与活动。

据厦门市人力资源和社会保障局介绍，该研修班作为中国人力资源和社会保障部的国家级专业技术人才知识更新工程首次在厦门举办，100多位近年来各省市入选“中国留学人员回国创业启动支持计划”、获得“最具成长潜力的留学人员创业企业”称号以及在创新创业大赛中获奖的高层次留学人才受邀参与，其中一半以上获得国家级资助或奖励，是近年来全国留学人才回国创业的优秀代表。

主办方在厦门留学人员创业园举办项目路演活动。在项目路演现场，厦门一家科技企业的创始人张龙晖博士说，5年前来到厦门创办公司，恰逢金砖国家领导人第九次会晤在厦门举办，这给他创业带来难得的黄金机遇；他推出的一系列项目在市场上赢得良好口碑，“更坚信了留学回国选择厦门创业是正确的”。

此次留学人才带来的项目涉及新一代信息技术、生物医药、人工智能、新能源新材料等高新技术领域，都是厦门市急需紧缺和重点发展的行业，与厦门市“4+4+6”现代产业体系(即电子信息、机械装备、商贸物流、金融服务等四大支柱产业集群，生物医药、新材料、新能源、文旅创意等四个战略性新兴产业，第三代半导体、未来网络、前沿战略材料、氢能与储能、基因与生物技术、深海空天开发等六个未来产业)高度契合。

在项目路演活动之外，厦门市人社局组织留学人才现场考察厦门留学人员创业园的产业环境和优秀留学人才创业企业，与园区、风投、“三高”企业等企事业单位深入对接，通过推介良好营商环境和人才政策以及创业环境沉浸式体验，吸引留学人才留“厦”来。

自2010年开始，全国留学人员回国创业高级研修班已举办21期，先后走进天津、苏州、中山等留学人才聚集的城市，培训超过1500余名高层次留学回国创业人员，助推留学人员回国创业助力当地高新技术产业发展。(杨伏山 项亮)

(责编：郝孟佳、熊旭)