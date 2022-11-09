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驻呼高校符合返乡条件的学生绝大部分已安全有序返乡

2022年11月09日08:56 | 来源：中国新闻网
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原标题：驻呼高校符合返乡条件的学生绝大部分已安全有序返乡

　　图为新闻发布会现场。　呼和浩特市委宣传部供图

　　8日，内蒙古自治区呼和浩特市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会称，截至目前，驻呼高校符合返乡条件的学生绝大部分已经安全有序返乡。

　　内蒙古教育厅体育卫生艺术与劳动教育处处长李云峰介绍，为保证学生能够有序、安心、平安返乡，内蒙古自治区和各地、各部门“点对点”闭环转运，“手递手”平安交接。“公路、铁路、民航交通运输部门对学生所乘交通工具严格核验、消毒，确保师生安全、有序乘车。”

　　内蒙古各盟市在接到返乡学生后，“点对点”闭环转运至集中隔离酒店或居家隔离场所，第一时间对学生进行核酸检测，按照属地疫情防控政策实施健康监测。

　　“截至目前，符合返乡条件的学生绝大部分已经安全有序返乡。”李云峰如是说。

　　“对于还没有返乡的同学，我们将按照‘成熟一批、转运一批’的原则，继续有序安排广大学子安全返乡。”李云峰称，确保安全和健康的前提下，让区内符合健康监测条件的学生“应返尽返”；继续与相关省份做好对接，根据各省反馈情况，确定时间、车次和航班后，第一时间安排符合健康监测条件的区外学生返乡，实现“愿返尽返”；对于校外隔离点学生，待解除隔离后，由隔离点属地“点对点”转运回乡。

　　近几日，呼和浩特市低风险小区和无疫小区逐步放开，市民出行需求增大。

　　呼和浩特市交通运输局副局长魏正懋介绍，自2022年11月10日起，将陆续增开部分公交线路并恢复地铁1号线、2号线运行服务。

　　“增开‘两纵五横’主干道的公交线路，接驳地铁1、2号线，并连接部分城边村的同时，结合每日铁路客运信息，精准安排途经火车东站、西站的公交‘点对点’运行。”魏正懋如是说。

　　疫情防控期间，乘客乘坐公共交通工具须全程规范佩戴医用口罩或N95口罩，主动配合测量体温、查验青城码和24小时核酸阴性证明。(记者 张玮)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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