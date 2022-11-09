原标题：台北幼儿园两幼童疑遭虐待 类似事件频发暴露监管缺位

台北市一家幼儿园近日发生两名幼童疑遭虐待事件，监控画面显示小朋友被老师打巴掌、掐颈部、重摔在地。台北市教育局8日表示涉事教师已停职并启动调查。

综合中央社、联合新闻网等台媒报道，据涉事幼童家长在记者会上介绍，其调取录像的过程受到园方阻碍，且在监控画面中发现许多小朋友也遭遇了不当处罚。台北市教育局副局长陈素慧称，针对此案感到痛心，已成立专案调查小组并尽快完成调查。

她表示，两名涉事教师中的一人已离职，另一人停职接受调查。若确认幼儿园涉案情节重大，不排除要求其减招、停招、停办，最严重将废止许可证明。

近年，虐待儿童事件在台湾并不鲜见，暴露出防范机制不足、监管缺位等问题。岛内舆论呼吁各方善尽责任、保障儿童健康成长的声音愈发高涨。

据中时新闻网3日报道，台湾长庚医院儿保中心观察到，疫情期间儿童遭遇虐待的通报有所减少，但严重度却呈增加态势。该中心分析原因称，学校是以往通报的重要数据来源，如今许多学校因疫面临停课，导致有的个案未被及早发现，直到情况严重就医时才得知。

去年初，台中市华兴托婴中心被爆发生虐婴案，引发舆论哗然。今年该中心又被指多名涉事托育人员对婴儿存在拉、拖等习惯性不当照顾动作。相关报道称，由于幼童不满1岁，脑部和头骨尚未发育完全，极有可能造成伤害。

类似案件频传，台当局监察机构今年8月公布托育照顾体系报告显示，有关部门防范机制不足，执行落实亦存欠缺。

报告称，托育照顾服务体系本为解决“少子化”问题及协助家长育儿，但教育主管部门评鉴稽查机制与实际执行未达完备与落实，造成幼童在幼儿园中受虐、体罚事件接二连三发生，呼吁教育主管部门与地方政府善尽监督与评估责任。

(责编：郝孟佳、熊旭)