原标题：中外专家“云上”共议陆军军事教育

广泛交流有益经验、探讨人才培养重大问题、搭建高层次交流平台……11月8日，由陆军工程大学举办的第3届陆军军事教育国际论坛在南京举行。来自多个国家的9所军校、军事机构和中国陆军12所院校的专家代表，通过“云会议”形式开展为期两天的线上交流研讨。

中国科学院院士、陆军工程大学校长王金龙在此间表示，“党的二十大报告中指出，要深化军队院校改革，建强新型军事人才培养体系。军队院校作为人才培养的基地，必须以广阔的视野、前瞻的眼光，积极学习国内外、军内外先进教育理念和办学实践经验。扩大开放交流合作，是借鉴有益经验做法、推动教育转型改革的迫切需要，也是建设世界一流军校的内在要求。”

据了解，本届论坛以“陆军初级军官培养共同愿景”为主题，围绕陆军初级军官任职能力培养、陆军初级军官培养模式及路径、新型军事人才核心能力等3个专题进行研讨交流。其中，中国国防部维和中心高级顾问王传经大校围绕“新型军事人才核心能力”作了主旨报告。

与会代表、陆军工程大学副教授朱劲松说：“这次论坛，让我们能够有机会同世界各国军校的同仁们一道，研究探索军事教育发展趋势与改革方向，探讨陆军转型与新型军事人才培养所面临的重大问题。这将有利于中外军校增进互信互联互鉴，同时也更好地树立陆军院校开放自信的国际形象。”

据悉，该校已连续举办3届陆军国际军事教育论坛、9届陆军国际学员周，构建起服务教学训练的对外交流机制和综合育人平台。同时为90多个国家培养军事留学生7000余名，进一步巩固了传统友好关系，为促进国际军事合作发挥了积极作用。（肖力铭 杨雨洁 记者张强）

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