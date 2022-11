人民网北京11月8日电 近日,由国家开放大学组织申报的国际交流合作项目——“Fostering Digital Competency, Building Re-Employment Capacity, and Enhancing Well-being for Older Adults in the Digital Economy(在数字经济时代培养老年人数字素养、加强再就业能力建设、提升老年人福祉)”,获得2022年度亚太经济合作组织(Asia-Pacific Economic Cooperation,以下简称APEC)预算管理委员会批准立项,资助金额为140531美元。

据悉,该项目于今年10月获得终审通过。项目将会开展APEC21个经济体的老年人数字素养和数字技能的现状调研,以提升老年人的数字素养和数字技能,加强老年人在数字化时代再就业的能力建设。

此外,项目还将开发和设计具有全球视野的数字素养和数字技能微证书课程;召开线上线下混合式国际会议,发布背景调研报告和微证书课程;总结项目经验,提供政策建议并分享最佳实践。

