原标题：复旦大学教授张军：中国未来科技突围 社会资本将扮演更重要角色

第五届中国国际进口博览会展区现场。 范宇斌 摄

(第五届进博会)复旦大学教授张军：中国未来科技突围 社会资本将扮演更重要角色

“中国经济不可能回到封闭的状态，它一定是开放的、由市场主导的经济，市场机制在资源配置中起决定性作用。”复旦大学经济学院院长、教授张军7日在上海举行的“侨连五洲·沪上进博”——2022华侨华人与中国市场高峰论坛上表示，中国经济有韧性，在经历各种各样的挑战之后，依然能够保持活力。

张军把中国经济的崛起视为“奇迹”。他用数据举例道：“1978年中国国内生产总值达3600多亿元(人民币，下同)，2021年中国国内生产总值达114万亿元，40余年时间翻了三百多倍，这个巨大的经济总量创造了中国几千年历史上的奇迹。”

第五届中国国际进口博览会展区现场。 范宇斌 摄

张军说，过去十年，中国在经济高质量发展和结构转型上不断增加投入，包括加强环保在内的一系列主动政策调控，为中国经济高质量发展打下了良好基础。

如今，中国实体经济出现了大量的高精尖科技项目。张军认为，在中国将来的科技突围当中，社会资本将扮演更加重要的角色。

他观察到，一些新兴的科技领域项目和企业开始更多出现在中国的二线、三线甚至四线城市，“小巨人”“隐形冠军”企业在高度专业化领域中正在快速崛起。

“侨连五洲·沪上进博”——2022华侨华人与中国市场高峰论坛现场。 范宇斌 摄

“我非常看好中国经济未来崛起的道路。”张军说，过去几十年来，中国经济发展的规模还没有真正发挥效益。未来中国经济的高质量发展将步入一个更多依托中国国内巨大的消费市场、产业体系的发展阶段。同时，维持国内大循环将托起中国这个庞大的经济体在未来几十年的高质量发展。

张军表示，尽管当前全球经济面临诸多冲击和不确定性，但并不改变中国在未来十年、十五年、三十年经济发展向好的趋势。(记者 范宇斌)

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