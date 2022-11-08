原标题：透视老年大学报名火热

新华社北京11月7日电 题：透视老年大学报名火热

新华社“新华视点”记者

近来，各地老年大学秋季学期招生开启后，一些学校的线下报名通道排起长龙，网络报名几分钟内名额全部被抢空。家住沈阳的刘阿姨调动全家齐上阵，最终还是没报上。“刷一下就满额，太火了。”她说。

作为由政府主导、强调公益性的老年教育机构，老年大学近年来热度持续攀升。党的二十大报告明确提出，实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业。今年8月，国务院关于加强和推进老龄工作进展情况的报告提到，到2025年，每个县（市、区、旗）至少有1所老年大学。

老年人“抢”位入学

多位老年大学负责人表示，这几年老年大学很火，每年都扩招，但因为小班教学等原因名额有限，常常“一座难求”。

“老年大学的开设需要满足一定条件。”中国老年大学协会副秘书长李春华说，举办老年大学需要具备适合老年人的教学场地、师资并得到相关部门批准等。

据了解，各级各类老年大学有的归组织部门主管，有的属教育、民政、文化或老龄等部门（机构）主管，还有的为市场监管等部门审批，一般是“谁举办、谁管理，谁审批、谁负责”。由于管理部门不同，财政经费来源渠道也不相同，基本上谁主管谁投入。

老年大学规模有大有小，学员人数多的可达几万人。入学年龄通常在50岁至80岁之间，需提交相应材料注册报名，一般没有入学考试，普遍是选课学习，对毕业没有硬性要求和规定。课程主要包括音乐、书画、语言文化等，学制通常根据具体需求设置。老年大学收费没有国家统一标准，一门课多在几百元左右。

2021年11月1日，浙江省丽水市景宁畲族自治县老干部服务中心，老年大学戏曲班的学员学唱戏曲。新华社发（李肃人 摄）

金陵老年大学副校长叶南客说，老年大学满足了老年人学习、交友、娱乐等多种需求，不仅可以学习知识技能，还是社交的重要场所。

江苏常州的汪荣庆在老年大学报了书画、文学等课程，“活到老要学到老”；南京的刘阿姨学习舞蹈，弥补年轻时的缺憾；62岁的河北“空巢老人”李阿姨认识了新朋友，一起上课、一起买菜，不再孤单……

近年来，扩大老年教育资源供给的政策不断出台。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》等文件提出，依托国家开放大学筹建国家老年大学，搭建全国老年教育资源共享和公共服务平台；推动部门、行业企业、高校举办的老年大学面向社会开放办学；支持各类有条件的学校举办老年大学（学校）、参与老年教育……

数量不断增加，课程持续更新

中国老年大学协会发布的《中国老年教育发展报告（2019－2020）》显示，截至2019年末，我国老年大学（学校）数量约为7.6万所，比2017年增加了1.4万多所。

老年大学建设不断向基层延伸，有的建在百姓家门口。最近几年，江苏、湖北、山东等多地在乡镇（街道）、村（社区）设立了老年大学分校或教学点。

据悉，湖北黄冈计划年底实现老年大学分校（教学点）覆盖全市50％的乡镇（街道）和30％的村（社区）。福建厦门提出明年基本实现所有镇（街）和村（居）老年大学教学点全覆盖。山东德州计划利用3年时间建立社区老年大学分校（教学点）120个。

9月20日，南京雨花老年开放大学新林社区学习点挂牌成立。学员张阿姨很兴奋，“在家门口就能上学了”。

湖北英山县一处老年大学分校的负责人说，以前大家要去县里老年大学上课，路程远不方便，名额也有限制。现在乡镇设立了分校，专人负责日常管理，还根据具体需求开设课程，很多农村老年人坐到了书桌、课桌旁边。

此外，老年大学的课程、内容不断更新。

成都市老年大学推出无人机摄影课程，天津市老年人大学开设法律基础课程，上海市虹口区老年大学“上新”视频编辑课程，广州市老年干部大学增加“科技游学”班，带领老年学员参观科技企业、了解前沿科技知识。智能手机培训、防范金融诈骗等内容也在课表之中频频出现。

常州老年大学相关负责人介绍，新课程贴合时代发展，实用性强，很受欢迎，通常是爆满的状态。

“以前大家调侃上的是老年艺校，现在已经不局限于‘琴棋书画’了。”常州老年大学的一位学员说。拍摄、修图、后期制作……老人们学习着电脑操作和视频剪辑，有的还当上了UP主，收获几十万粉丝。

2021年11月26日，在上海老年大学钦州书院“科技岛”教室，学员通过VR虚拟体验“环球旅行”。新华社记者 刘颖 摄

新冠肺炎疫情发生以来，许多老年大学进行线上教学，视频远程授课。“学习不受影响，还可以看回放。”天津市河西区老年大学学员赵志说。

多措并举助力老有所学

截至2021年底，我国60岁及以上人口达2.67亿，预计“十四五”时期，将突破3亿。《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》提出将老年教育纳入终身教育体系。但与此同时，国内老年大学容纳的学员数量只有千万人。

李春华表示，我国老年教育资源总供给不足，仍面临发展不充分、不平衡等问题，应重点关注边远地区和县级及以下老年大学（学校）的发展情况。

江苏省老年大学协会秘书长徐建设表示，城乡社区在发展老年教育事业上的重要性日益突出，应进一步推动教育资源下沉，整合利用现有资源，加强与社会组织、专业机构、高校等联动合作，拓展教学场地、壮大师资力量。

江阴老年大学文史外语家政保健系主任殷晓建议，用好在线教育平台，发展“互联网＋”模式，把更多优质资源共享给乡镇老年人。同时培训乡镇线下辅导教师，以“双师”的形式来完成线上线下融合。

随着老年教育业态蓬勃兴起，一些教育培训机构也纷纷开设针对老年人的付费课程，有效增加了教育资源、扩展了教育市场。但值得注意的是，一些不法分子也因此乘机实施诈骗等不法行为。

受访人士建议，相关部门应加强对以养生、保健、投资、收藏等名义开展的营利性讲座、培训的监管。老年群体及其子女也要提高警惕，谨慎选择学习机构。（记者宋佳、田晓航、何磊静、梁姊）

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