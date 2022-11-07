人民网北京11月7日电 日前 ，北京市海淀区中关村第一小学教育集团举办了2022“挑战天下——太空环游记”第19届科技节。科技节聚焦科技实践创新和弘扬科学家精神，围绕探索太空的主题设计了丰富多彩的活动。

科技节上，中国空间技术研究院技术顾问、中国工程院院士、神舟飞船首任总设计师戚发轫，中国科学院院士、理论物理学家于渌，中国科学院院士、固体力学家王自强三位院士谈梦想、讲知识、传经验，引导青少年胸怀崇高理想、脚踏实地奋斗、勇担时代重任，令同学们受益匪浅。

学生们与科学家互动。校方供图

本届科技节举办了“飞向太空”“太空漫步”“太空基地”主题巡游活动，开展了“神舟竞速”“太空快递”“太空旅游”3个集体挑战项目、99个挑战小屋个人项目以及20家中科院各研究所的互动展示项目。此外，中科院20多家研究所为学生们带来多项互动展示项目，包括用电子显微镜看月壤、揭秘火星的声音密码、探秘力箭一号、太空水稻生长记、宇航芯片展示、智能无人机互动体验等。学生们在与科学家的互动中体验科学前沿，加强科学观念，培养科学思维。

学生们参与科技节活动。校方供图

中关村第一小学教育集团校长景小霞表示，本届科技节“太空环游记”，是为了致敬中国载人航天工程立项实施30年来取得的跨越式发展和非凡成就。学校将更加注重落实立德树人根本任务，注重五育融合，强化素质教育导向，通过多元挑战项目满足学生个性化、多样化成长需求。她希望，学生们在心里埋下科教兴国的种子，让科学精神在葵园薪火相传并愈加焕发出勃勃生机。

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