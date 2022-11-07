人民网北京11月7日电 11月6日晚，北京大学、国家大剧院联合策划推出的第二届“北京大学·国家大剧院艺术周”拉开帷幕，国家大剧院合唱团“荣光与梦想”音乐会在北京大学百周年纪念讲堂举行。

音乐会现场。北京大学供图

音乐会分为上、下两场，国家大剧院合唱团共带来了17首富有感情的合唱精品。演出中，既有大家耳熟能详的《唱支山歌给党听》《没有共产党就没有新中国》《今天是你的生日 中国》等经典曲目，也有《新时代歌谣》《不忘初心》《强军战歌》等创作于新时代，展示新时代幸福生活和自信昂扬精神风貌的佳作。

一首首歌曲或感情饱满、情绪激昂，或曲调悠扬、节奏舒缓。由国家大剧院院长王宁作词、作曲家胡廷江作曲的《百年荣光》将现场气氛推向高潮。返场环节的混声合唱《歌唱祖国》气势高昂、催人振奋，全场观众自发起立，共同高歌。

考古文博学院2022级本科生顾卓妍说道，当歌唱家们唱到“我们祝福你的生日，我的中国。愿你永远没有忧患，永远宁静”时，她忍不住热泪盈眶。“来路坎坷，是无数革命先辈用生命换来了今天的幸福生活，聆听这一段段震撼人心的旋律，也更加坚定了我为国家繁荣富强奋斗终生的初心使命。”

北大师生观看音乐会。北京大学供图

据悉，北京大学与国家大剧院于2020年9月签署战略合作协议，共同构建高校艺术普及、教育、展示的平台，探索高校艺术美育新路径。“荣光与梦想”国家大剧院合唱团音乐会作为“北京大学·国家大剧院艺术周”系列活动的组成部分，于11月6日至7日在百周年纪念讲堂连续上演两场。（孙竞、实习生焦晨晨）

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