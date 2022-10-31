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教育部、中科院联合启动“特色科学教师研修班”

2022年10月31日08:28 | 来源：新华网
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新华社北京10月30日电（记者温竞华、张泉）记者从中国科学院获悉，教育部和中科院29日联合启动“特色科学教师研修班”，旨在提升中小学教师科学素质，助力改进科学教育，加强创新人才培养。

据介绍，“特色科学教师研修班”是教育部、中科院继“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训活动之后，联合打造的又一品牌活动。

“特色科学教师研修班”将在中科院行管局的统筹下，依托中科院力学所、动物所、自动化所、上海天文台、深圳先进院、昆明植物所等6个科研院所的专家学者、实验场所、科学装置、博物馆等科教资源，举办6期主题鲜明、内容丰富的特色研修班，让中小学骨干科学教师走进科研院所，深度参与科学实践，掌握科学研究方法，感受科学家精神，提升科学素养和科学教育的实践能力。

“教育强是人才强的基础，人才强是科技强的保证。”中科院副院长周琪在启动会上说，中科院将与教育部共同探索创新科学教育工作理念和模式，加强面向教师的科学资源供给，为创新人才培养提供支撑。

教育部副部长孙尧表示，下一步要继续深化合作推进相关工作，以数字赋能创新教师研训，夯实科教兴国的师资基础。

(责编：何淼、熊旭)

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