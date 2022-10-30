近日，教育部高校学生司发布第二期供需对接就业育人项目指南，共有866家用人单位发布项目指南23828个。目前已面向全国高校开放申请。供需对接就业育人项目是教育部贯彻落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署的举措之一，旨在深化高等教育改革，推动就业与培养有机联动、人才供需有效对接。

供需对接就业育人项目面向各类企业、事业单位和行业协会征集项目指南，组织高校与发布项目指南的用人单位开展对接。用人单位提供项目专项经费和资源支持，通过与高校开展定向人才培养、就业实习等合作，帮助用人单位培养和招聘更多创新型、复合型和应用型人才。

第二期供需对接就业育人项目分为定向人才培养培训、就业实践实习基地建设、人力资源提升、重点领域校企合作四类。定向人才培养培训项目（7536项）由用人单位与高校实施长期定向培养或短期就业培训；就业实习基地项目（9008项）由高校与用人单位共建就业实践实习基地；人力资源提升项目（5872项）由高校和用人单位共建人才工作站或专门人才基地，开展人才交流与课题研究；重点领域校企合作项目（1412项）由企业和高校开展联合培养，为大学生定向提供科研机会或就业岗位。

第二期供需对接就业育人项目自2022年4月启动征集以来，得到用人单位广泛关注与积极响应，参与单位和项目数进一步增加。共有1550家用人单位参与项目征集，最终遴选通过866家用人单位，比第一期增加575家；发布项目指南23828项，比第一期增加14788项。项目主要集中在信息通讯与互联网行业（6810项）、商贸服务与生活消费行业（3134项）、科技服务行业（2514项）和装备制造行业（2332项）。

目前，2万余个项目指南已在“国家大学生就业服务平台”供需对接就业育人项目平台发布。高校可通过平台链接（https://www.ncss.cn/jyyr）点击“指南公布”，主动与用人单位对接。用人单位与高校在2022年12月15日前完成高校申报、企业评审、校企签约等工作。

(责编：孙竞、郝孟佳)