原标题：在蓉港澳台侨大学生“探秘”成都熊猫基地 品味天府文化

在蓉港澳台侨大学生参观成都熊猫基地。 刘忠俊 摄

“这是我来成都上学后第一次参观‘成都熊猫基地’。对于这次‘熊猫之旅’，我已经迫不及待了。”在2022秋季在蓉港澳台侨大学生城市互动体验营活动上，来自台湾的四川大学文学与新闻学院大一学生彭子琪一语道出心中的迫切心情。

29日，以“探寻国宝熊猫 感受天府文化”为主题的2022秋季在蓉港澳台侨大学生城市互动体验营在成都大熊猫繁育研究基地(简称成都熊猫基地)拉开帷幕。来自四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南财经大学、成都中医药大学、四川师范大学六所高校的近百名在蓉港澳台侨大学生共同参与此次活动。

在蓉港澳台侨大学生参观成都熊猫基地。 刘忠俊 摄

沿着成都熊猫基地的竹林小径，学生们一路漫游至太阳产房。太阳产房内，今年新生的大熊猫幼仔正抱着竹子大快朵颐，这憨态可掬的一幕立即“俘获”港澳台侨大学生的目光，多名同学快速举起手机拍摄。

“刚到成都时，同学和老师就向我推荐成都熊猫基地，但因距离学校比较远的缘故未能成行，这次终于实现了心愿。”今年9月进入四川大学就读的彭子琪是首次来到成都，她表示，自己以前常在电视节目里看到大熊猫，而当天是她人生第一次亲眼看到大熊猫，“成都是一座贴上大熊猫标签的城市。”她感慨道。

成都中医药大学中医学大一学生潘梓晴来自澳门，今天是她第二次来成都熊猫基地参观，“这些幼年大熊猫精力充沛、十分好动，呆萌的样子让人忍俊不禁。”潘梓晴说。

在蓉港澳台侨大学生参观成都熊猫基地。 刘忠俊 摄

当日活动中，学生们徒步参观成都熊猫基地，在趣味讲解中了解熊猫文化，参加了“熊猫摘竹笋”“疯狂成都话”等互动游戏。此次成都熊猫基地之行，大学生们还打卡外形酷似竹笋的地标建筑“熊猫塔”，“通过这些有趣的活动，可以认识更多的朋友，更好地拓宽社交圈子、融入成都生活。”潘梓晴表示。

据了解，在蓉港澳台侨大学生城市互动体验营品牌活动是成都市政协、成都市委统战部联合成都六大重点高校主办的特色品牌活动。自2018年创立以来，该活动坚持以新颖的活动形式、良好的活动口碑、生动的活动体验组织展开，引导港澳台侨大学生感受天府文化，提升港澳台侨新生代的文化认同、民族认同、国家认同。

“我们的活动紧扣港澳台侨大学生需求，看他们想看、听他们想听、做他们想做，主动报名参加活动的学子越来越多。”成都市政协港澳台侨和外事委员会相关负责人表示，大熊猫是天府文化中最亮眼的文化元素之一，通过参观成都熊猫基地，学生们可以看到园区内多样化的生物构成，更加深入地了解成都这座公园城市、宜居城市。该负责人还表示，目前在成都就读的港澳台侨大学生有上千人，越来越多的学生希望毕业后留在成都生活、就业。

在蓉港澳台侨大学生参观成都熊猫基地。 刘忠俊 摄

在成都学习生活近2个月后，彭子琪表示，成都是一座新潮、繁华而且文化底蕴深厚的城市，“这里既有像春熙路这样现代繁华的商业街区，也有涂满彩绘的文艺街道；既有打扮时尚新潮的男男女女，又有古色古香的巷子、庭院和建筑。”

“这段时间我参观了宽窄巷子、杜甫草堂、人民公园等知名景点，亲身体会到成都人的热情好客与安逸生活。”来自香港的西南财经大学会计学院大一学生许悦昕表示，成都是一座美丽的城市，“未来如果有好的工作机会，会留在成都工作。”(单鹏 刘忠俊)

(责编：郝孟佳、李依环)