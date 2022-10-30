原标题：中国—东盟艺术高校“云端”共话合作 搭建人才联合培养平台

中国—东盟艺术高校联盟第三次成员大会线上会议。 林育瑜 摄

10月28日至29日，中国—东盟艺术高校联盟第三次成员大会暨2022年中国—东盟艺术院校校长圆桌会议在新加坡南洋艺术学院举办，广西艺术学院在南宁市设立中国主会场，联盟成员代表“云相聚”，共同促进中国—东盟区域文化艺术教育的交流与融合。

此次活动由中国—东盟中心、东南亚教育部长组织高等教育与发展区域中心、中国广西艺术学院主办。大会以“艺路同行，共向未来”为主题，共有14所国内外艺术院校代表及师生以线上或线下的方式参加。

与会人员云端合影。 林育瑜 摄

中国—东盟中心教育文化旅游部副主任李亚莹表示，近年来，中国—东盟艺术高校联盟和中国—东盟艺术院校校长圆桌会议机制为双方艺术院校间教学资源和专业知识共享、跨机构交流、高层次艺术人才联合培养搭建了平台，为艺术院校师生在国际舞台施展才华创造了更多机会，也为艺术院校学生职业发展规划提供了更多指导。

广西艺术学院校长侯道辉表示，该校一直以来致力于探索联盟建设之路，整合资源，以需求为导向，积极开展各项有利于成员单位的交流与分享活动，下一步，中国—东盟艺术高校联盟将加强成员之间的对话，推动建立更加有效的对话合作机制，促进联盟成员之间资源共享、区域内部科研创作、演出实践等能力的提升。

新加坡南洋艺术学院校长苏惠兰指出，时代的发展要求各高校要积极参与国际交流项目，并与其他院校加强合作。希望中国—东盟艺术高校继续探索如何共同促进艺术研究、实践和教育的关键性对话，从而为各校的学生提供在相关行业实践的机会，让彼此在国际舞台上共同闪光。

中国—东盟中心教育文化旅游部副主任李亚莹视频致辞。 林育瑜 摄

会议期间，新加坡南洋艺术学院还举办线上作品展，展示联盟各校的优秀舞台表演作品及艺术作品。未来联盟还将举办2022中国—东盟艺术高校联盟线上系列学术讲座，来自新加坡南洋艺术学院、广西艺术学院的7位专家将开展音乐、舞蹈、美术、戏剧等方面的艺术讲座，以扩大联盟各校师生的国际视野、促进联盟成员间的学术交流。

据悉，中国—东盟艺术高校联盟是由广西艺术学院、中国—东盟中心和东南亚教育部长组织高等教育与发展区域中心联合发起，在自愿基础上成立的组织。联盟于2017年成立，为高校艺术教育信息共享和国际学术交流搭建了平台，为加强中国—东盟高水平艺术人才联合培养，共同繁荣区域文化艺术发挥作用。(钟春妮 林洁琪)

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