原标题：厦门大学揭牌设立“台港澳作家研究中心”

厦门大学“台港澳作家研究中心”29日正式挂牌成立。 杨伏山 摄

厦门大学“台港澳作家研究中心”29日正式挂牌成立，两岸30余所高校和研究机构从事台港澳文学研究的专家、学者以线上线下相结合的方式参加本次活动。

其中，包括来自台港澳地区的作家代表，以及中国作协、中国世界华文文学会、香港作家联会、澳门学者同盟、福建省文联、福建省作家协会、福建省台港澳暨海外华文文学研究会和北京大学、中国社科院、复旦大学、南京大学、台湾清华大学等机构代表。

台湾作家李黎线上致辞。 杨伏山 摄

中国作协港澳台办公室主任张洪斌代表中国作家协会向“台港澳作家研究中心”成立表达祝贺。中国世界华文文学学会名誉副会长刘登翰教授与厦门大学台湾研究院李鹏院长共同为厦门大学“台港澳作家研究中心”揭牌。

台湾作家李黎称，“台港澳作家研究中心”的成立，为大陆、台湾、香港、澳门等地区的作家和研究者提供了一个没有阻碍、直接沟通交流的平台。

作为祖籍福建、成长于台湾的作家，她认为两岸阻隔带来的历史创伤需要同根同源的文学作品来沟通和化解。

福建省作协副主席、厦门市作协主席、厦大人文学院教授林丹娅致辞。 杨伏山 摄

香港作家联会会长、《明报月刊》总编辑、《明报·明月湾区》主编潘耀明说，作为国际化窗口的香港，曾在20世纪六七十年代发挥了沟通大陆和台湾文学的桥梁作用，促进海峡两岸的文学繁荣。

澳门基金会行政委员会主席、中国作家协会全委会委员吴志良介绍了澳门文学的发展历程和特色，他认为“台港澳作家研究中心”的成立，将有助于促进对台湾、香港和澳门地区的作家和文学作品的研究，加强文化交流，为增强中华民族共同体的意识发挥作用。

在福建省文联顾问、福建省作家协会名誉主席杨少衡看来，福建作家更瞩目于两岸之间的文化亲缘，如林那北的《我的唐山》、吴玉辉的《平安扣》、海迪的《开台王颜思齐》等小说，深刻书写了大陆和台湾之间的血肉联系和情缘，这些作品也为促进两岸文学繁荣做出了贡献。

揭牌仪式现场。 杨伏山 摄

福建省作家协会副主席、厦门市作协主席、厦门大学人文学院教授林丹娅表示，作为福建省和厦门市的老作协，她看到了台港澳和大陆作家之间亲密往来，相互成就，她相信未来“台港澳作家研究中心”将发挥厦门大学的地缘优势，深耕台港澳文学研究，加强两岸文学的发展和交流。

“台港澳作家研究中心”是由厦门大学主办的学术研究机构，将致力于对台港澳作家生平和写作的研究，同时为台港澳作家搭建一个交流的基地，以驻点作家的形式，邀请作家来厦门大学驻点创作、演讲、研讨作品以及体验当地的文化，也将以工作坊的形式及时关注、推动台港澳作家新出作品的研讨。

该中心相关负责人表示，将持续发挥文学的桥梁纽带作用，进一步加强大陆与台港澳地区作家、学者之间的沟通交流，不断延续海内外中华儿女一脉相承的文化基因，形成同心共圆中国梦的强大合力。(记者 杨伏山)

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