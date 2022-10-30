新华社香港10月29日电（记者张雅诗）“香港华夏教育机构成立典礼暨香港教育开新篇高峰论坛”29日在香港会展中心举行，与会的教育工作者及各界人士探讨香港教育未来发展，认为须继续加强培育爱国爱港人才。

近年来香港特区政府着力提升青少年学生的国家意识和爱国精神。2022年施政报告提出，特区政府将强化以“多重进路、互相配合”方式，推动学校在课堂内外推行国民教育，加强学生的国民身份认同和民族自豪感，共同维护国家安全的意识。

香港特区政府教育局24日发布消息表示，自本学年起，香港公营学校的新聘教师须在基本法测试取得及格成绩，方可获考虑聘用。

香港特区行政长官李家超在典礼上致辞表示，国民教育既是价值观教育的重要一环，亦是学校的重要学习宗旨。国民教育必须植根学校，特区政府将推动学校持续检视小学和初中课程，增润国史、国家地理等学习元素。香港公营学校率先于本学年推出“心系家国”联校活动系列，加深学生对中华文化、国家发展和成就的认识。所有公帑资助学校每年会为家长举办与国民教育有关的活动。

教育部副部长田学军通过视频致辞表示，香港回归祖国以来，中央政府始终关心和重视香港教育事业的发展。香港教育界积极谋划开创香港教育新篇章的思路和举措，令人振奋。他勉励香港华夏教育机构要面向师生、教育界和社会，努力成为立德树人、弘扬爱国爱港光荣传统，以及共同参与和携手育人的重要阵地。

香港中联办副主任卢新宁通过视频致辞表示，办好教育事业，对增强香港同胞特别是青少年的国家意识和爱国精神，推动“一国两制”实践行稳致远具有基础性意义。希望香港教育工作者大力弘扬以爱国爱港为核心，同“一国两制”相适应的主流价值观，共同打造高质量的教育。

特区政府教育局局长蔡若莲发表主题演讲表示，培育爱国者和“一国两制”接班人，是教书育人在新时代的新使命。要落实“爱国者治港”，就要做好爱国人才培育，教育工作者要以立德树人为目标，深化国民教育，在课堂内外引导青少年，深刻认识国家和世界发展大势，增强民族自豪感，帮助他们建立爱国爱港爱家的价值观。

香港华夏教育机构会长曾钰成表示，香港教育和香港社会一样，拥有独特的优势，并正处于由治及兴的关键时刻，期待大家开创新局面。他相信，香港教育工作者有热诚、有担当、有能力，坚守专业，与时俱进。

香港华夏教育机构由香岛教育机构、香港教育工作者联会、香港劳校教育机构、香港福建商会教育基金、培侨教育机构、汉华教育机构等6个办学团体组成，旨在促进教育，将爱国爱港精神融入各类各级学校教育，以培养新时代的人才。

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