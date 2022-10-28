10月27日，北京市朝阳区举行了党的二十大精神进课堂学习研讨活动，朝阳区大中小学思政课教师线上线下汇聚一堂，开展集体备课，就如何更好地把党的二十大精神融入思政课堂这一主题进行交流。

党的二十大精神进课堂学习研讨暨大中小学思政课教师集体备课会现场

中国传媒大学党委书记廖祥忠现场领学，他强调把党的二十大精神全面融入思政课教学，是当下各学校最为紧要的一项任务，并从“融什么、如何融、贯通开课”三个方面对如何把党的二十大精神有机融入思政课教学提出了思路和要求。同时他希望以推进“大思政课”建设为契机，在推进大中小学思想政治教育一体化建设方面加强合作，创新推出特色品牌课程，为全国大中小学思政课贯通建设作出示范性探索。

中国传媒大学党委书记廖祥忠领学党的二十大报告

北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心思政教育部主任柳歆智在会上谈到自己学习党的二十大报告的体会。她表示，朝阳区思想政治教育指导评价中心将发挥牵头和协调作用，以将党的二十大精神融入思政课为契机，促进朝阳区大中小学思政课教师共学共研、互学互鉴，推动大中小学思政课贯通衔接，提高育人质量。

北京市朝阳区思想政治教育指导评价中心思政教育部主任柳歆智点评大中小学思政课教师备课会

学习研讨会上，中国传媒大学马克思主义学院专兼职思政课教师，陈经纶中学、对外经贸大学附属中学、中国传媒大学附属中学、北京市朝阳师范学校附属小学、中国传媒大学附属小学等近十所中小学思政课教师、负责思政课教学的学校领导，以及朝阳区思想政治教育指导评价中心的有关人员，对党的二十大报告进行了认真学习和热烈交流。（白炅）

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