李雨隆

在大学就读期间，我是学校国旗护卫队的一员。每当新学期开始，这个社团都会引来很多新同学的关注。同其他学生社团相比，国旗护卫队为队员提供了展现自我、学习技能、增进友谊、收获成长的舞台，队员还经常受到有关忠诚、团结、使命等精神养分的滋养，能受益一生。

飘扬在天安门广场的国旗，展开在月面上的国旗……国旗标注着国家、民族矢志不渝的前行脚步，激昂着我们砥砺奋进的精神面貌。每一面五星红旗，是象征也是信仰，是旗帜更是方向。这其中，有爱党报国情，也有许党为国志。完成好每一次升旗仪式，是作为国旗护卫队队员的使命；坚定信仰、锤炼本领，把论文写在祖国大地，是作为青年学生的责任；拓宽人生半径，热心社会公益，培厚家国情怀，是作为坚定者、奋进者、开拓者的担当。

今年，我们学校的新生全部入住沧桑百年同时又焕然一新的校区，在浓厚文化中浸润修养，在丰厚底蕴中传承发展。接下来，他们会学习到五星红旗设计者、校友曾联松先生的故事。在冉冉升起的朝阳下，五星红旗的那抹红，必将成为他们青春中最亮丽的底色。

仰望历史的天空，家国情怀熠熠生辉；跨越时间的长河，家国情怀绵绵不断。让蓬勃青春与家国情怀同频共振，将个人发展与祖国前途命运紧密结合，激发更多爱国情、强国志、报国行，我们一定能不辜负党的期望、人民期待、民族重托，不辜负我们这个伟大时代。

（作者为南京大学毕业生）

《 人民日报 》（ 2022年10月26日 09 版）

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