【书记校长谈发展】

党的二十大报告就“坚持教育优先发展”“加快建设教育强国”及“办好人民满意的教育”作出明确部署。贵州医科大学党委书记梁贵友代表在认真学习报告后表示：“报告高瞻远瞩、气势磅礴、继往开来，深刻阐明了教育事业全局性、基础性的战略地位，为我们做好教育工作提供了根本遵循。”

贵州医科大学诞生于抗日战争时期，具有光荣的传统和严谨的校风。“作为教育工作者，我深感使命光荣、责任重大。”梁贵友代表介绍，贵州医科大学认真贯彻落实习近平总书记关于教育工作的重要论述，坚持党对学校工作的全面领导，着力以高质量党建引领医教研高质量发展。学校与北京协和医学院联袂共建临床医学“协和班”，推动教师、教材、教法“三教”改革，“协和班”连续4年蝉联贵州省高校录取平均分最高专业，获得国内医学教育同行和学者赞誉。

“我们大力实施‘科研兴校’战略，多措并举推动国家自然科学基金立项数持续突破，连续4年位列贵州省第二。学校集中优势、引培并举，加大高层次人才团队和高学历教师队伍建设力度，博士学位专任教师占比显著提高，实现‘长江学者’自主培养零的突破，两个学科进入ESI（基本科学指标数据库）全球前1%，健康医药现代产业学院获批教育部首批现代产业学院。”梁贵友代表认为，贵州医科大学办学思路日趋明晰，综合实力显著增强，社会影响日益扩大，为未来发展奠定了坚实基础。

梁贵友代表说，在贵州省委的领导和部署下，学校将牢牢把握国家支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的重大政策红利，聚焦“四个服务”，坚持“四个面向”，做强做特贵州医科大学。

要加强与国内外高水平大学及科研机构的合作交流，争取更多的部属高校结对帮扶，持续推进“双一流”内涵建设。更要注重激发学校的内生动力，坚持破立并举，扎实推进新时代教育评价改革，建立健全“引、育、用、留”人才工作机制，做好人才大会聚文章。

贵州医科大学还必须强化社会服务，融入国家战略全局和高质量发展大局，立足贵州、扎根中国、面向世界，办好人民满意的医学高等教育。要落实落细“五级书记抓党建”工作要求，促进党建工作与事业发展深度融合，推进“三全育人”，落实“五育并举”，加强师德师风建设，持续营造风清气正的办学环境和育人环境。

“我们一定要深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神、认真贯彻落实习近平总书记对教育工作和贵州工作的重要指示批示精神，立足‘两个大局’、心怀‘国之大者’，牢记嘱托、感恩奋进，踔厉奋发、笃行不怠，以新思路、新气象、新担当、新作为，为推进教育现代化、建设教育强国和健康中国贡献智慧和力量。”梁贵友代表表示，贵州医科大学将团结带领全校教职医护员工生，满怀信心、满腔热情，办好人民满意的医科大学。

（记者 吕慎 陈冠合）

(责编：何淼、李依环)