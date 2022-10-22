【书记校长谈发展】

党的二十大报告提出，要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。

“习近平总书记的报告让我备受鼓舞、无比自豪，也深感使命崇高、责任重大。”中国科学院院士、武汉大学校长窦贤康代表在接受本报记者专访时表示，“作为一所综合性研究型大学，要强化国家战略需求导向，提升前瞻性、战略性、前沿性基础研究，突破‘卡脖子’关键核心技术；要与时俱进改革创新基础学科建设，培养社会急需的优秀人才；要汇聚天下英才，最大程度发挥‘双一流’大学科技创新作用。”

窦贤康代表介绍，十年来，武汉大学立足优势学科，在北斗导航、对地观测、子午工程、网络安全、水资源、粮食安全、传染病防治等优势领域加大科技攻关，连续三年获得国家科技进步一等奖。在新冠肺炎疫情防控阻击战中，武大学者积极发挥作用，附属医院助力打赢武汉保卫战。学校启动建设武汉光源、重离子重大科技基础设施，牵头组建湖北珞珈实验室、武汉量子技术研究院，聚合校内国家重点实验室，打造国家战略科技力量。珞珈智库积极开展“发声行动”，围绕边界与海洋问题、文化遗产数字化保护、中国环境法治建设、网络空间治理等国家战略需求咨政建言。

“基础研究是科技创新的源头，培养大批卓越基础学科人才是大学的使命责任。”窦贤康代表表示，通过实施“一流基础学科行动计划”和“战略前沿学科发展计划”，重点建设大型科技基础设施共享平台，学校的基础学科和前沿交叉学科得到更好发展。2021年，学校牵头获批两项基础科学中心项目，《自然》《科学》发文数量较快增长，2022自然指数排名跃升至世界第30位。“基础学科”8个专业入选教育部“强基计划”，11个专业入选教育部“拔尖计划”2.0基地，以“弘毅学堂”为抓手深入推进拔尖创新人才培养。《2021全国普通高校大学生竞赛分析报告》显示，武汉大学排名全国第三……武大学子的创造创新创业能力不断增强。

窦贤康代表在介绍武大人才强校战略时表示，“从2017年起，学校在全国高校率先成立人才引进基金，突破5亿元。近五年，校友捐赠突破25.3亿元。陈东升校友捐资10亿元设立泰康医学与教育基金，以建设一流医学和生命科学学科服务健康中国战略。”不仅如此，武大还深入推进“双千计划”“弘毅学者计划”、战略科学家引领工程、一流学科领军人才汇聚工程、青年人才未来工程和优秀博士后储备工程，建立了以人才为先导和核心的资源配置机制。与2016年相比，2021年学校历史性实现了高水平人才总量、占比双倍增，核心竞争力大幅增强。

（记者 晋浩天 夏静）

(责编：何淼、李依环)