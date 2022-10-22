教育在乡村振兴中发挥着基础性、先导性作用，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以振兴乡村教育赋能乡村振兴，是教育工作者的职责和使命。从脱贫攻坚到全面推进乡村振兴，云南师范大学主动服务和融入国家战略，充分发挥教师教育特色和优质基础教育资源辐射带动作用，紧密结合西南边疆民族地区教育实际精准施策，助力补齐发展短板，着力强化顶层设计、师资培养、共享互通、精准协作、带头示范，构建了“输入管理+培养师资+共享资源”教育精准帮扶模式，以结对帮扶构建长效机制，以扶智育人推动乡村发展，并“以点带面”将成功经验推广到全省基础教育薄弱地区。

近年来，学校着力培养师资力量、夯实教育基础，91.3%的师范生培养专业为国家级、省级一流专业建设点，师范生培养专业涵盖基教、职教、特教各类型，中小幼各学段，中小学全学科。为全面对接边疆中小学师资需求，学校依托“卓越教师”“公费师范生”“优师计划”等培养项目，实施“主修+X兼修”初中一专多能培养、小学全科教师培养，培养扎根农村基层中小学优秀教师和普通完全中学骨干教师11000余人。

近年来，学校统筹整合校内及附属中小学优质教育资源，以定点帮扶的云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县为试点，采取“一名附属中小学校级领导挂钩梁河县一所学校”、送教下乡、全员轮训、教师置换、跟岗研修、学历提升等方式，直接对口帮扶梁河县29所中小学，覆盖梁河县各级各类基础教育学校。经过不懈努力，梁河县教育教学质量有了整体提升。

近年来，学校将教育精准帮扶模式推广应用于云南省内其他地区，先后与革命老区州市县以合作办学形式共建附属中学，派出校长和管理团队，带去先进的管理模式和教学方法，有效提升了当地的基础教育质量。

“道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。”党的二十大报告就“坚持以人民为中心发展教育”“坚持为党育人、为国育才”作出部署。面向未来，我们将牢记习近平总书记考察调研我校西南联大旧址时的重要指示，秉承“结茅立舍，弦歌不辍”的西南联大优良传统，恪守“刚毅坚卓”的校训精神，踔厉奋发，笃行不怠，不断提升教育服务乡村振兴能力，做好乡村振兴答卷人，续写乡村振兴新篇章。

（作者：王德强，系云南师范大学校长）

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