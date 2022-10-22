【我从一线来】

只要一踏进校门，心情便舒展开来，读书声音乐声声声悦耳，孩子们游戏、学习的剪影每一帧都值得收藏。回首30余年教书育人路，我心中“缩小城乡教育差距，提升基层教学水平”的梦想早已在现实中生根发芽，开出朵朵灿烂的花。

1990年，我在吉林省通化市二道江乡中心校走上教师岗位。我看到孩子们只知道背书刷题，就借助自己的音乐专长开办“第二课堂”，以此改善孩子们的学习状态、发展素质教育。

我每天早晚多拿出1小时上课，忙碌却充实。参与“第二课堂”的孩子越来越多，他们变得更加阳光自信、学习也更积极了。

如今，在二道江乡中心校，“第二课堂”变成“校本课程”，原来唯一的“电子琴班”发展成十几个社团，孩子们的梦想也变得多彩起来。

一转眼，我在“第二课堂”的讲台已站了30年，在二道江乡中心校争做“全国艺术教育特色集体”的奋斗历程中贡献着自己的力量。

两年前，我转到五道江镇中心小学担任党支部书记、校长，自筹资金改善学校育人环境、建设校园文化。作为党的二十大代表，我将继续做一个教育追梦人，扎根基层，为发展素质教育、促进教育公平贡献力量。

（记者任爽、见习记者李层采访整理）

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