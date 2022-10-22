人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>教育

吉林省通化市二道江区五道江镇中心小学党支部书记、校长秦颖代表：

给孩子的梦想增添色彩

2022年10月22日08:52 | 来源：光明日报
小字号

【我从一线来】

只要一踏进校门，心情便舒展开来，读书声音乐声声声悦耳，孩子们游戏、学习的剪影每一帧都值得收藏。回首30余年教书育人路，我心中“缩小城乡教育差距，提升基层教学水平”的梦想早已在现实中生根发芽，开出朵朵灿烂的花。

1990年，我在吉林省通化市二道江乡中心校走上教师岗位。我看到孩子们只知道背书刷题，就借助自己的音乐专长开办“第二课堂”，以此改善孩子们的学习状态、发展素质教育。

我每天早晚多拿出1小时上课，忙碌却充实。参与“第二课堂”的孩子越来越多，他们变得更加阳光自信、学习也更积极了。

如今，在二道江乡中心校，“第二课堂”变成“校本课程”，原来唯一的“电子琴班”发展成十几个社团，孩子们的梦想也变得多彩起来。

一转眼，我在“第二课堂”的讲台已站了30年，在二道江乡中心校争做“全国艺术教育特色集体”的奋斗历程中贡献着自己的力量。

两年前，我转到五道江镇中心小学担任党支部书记、校长，自筹资金改善学校育人环境、建设校园文化。作为党的二十大代表，我将继续做一个教育追梦人，扎根基层，为发展素质教育、促进教育公平贡献力量。

（记者任爽、见习记者李层采访整理）

(责编：何淼、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部