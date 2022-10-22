【我从一线来】

社区有没有噪声污染？家里怎么节水？爬楼会消耗多少功率？……这些都是我留给学生的家庭作业。

作为一名初中物理教师，我一直努力让学生爱上物理课。

为了让物理课堂更精彩，我潜心钻研专业知识，不断创新教学方法，利用饮料瓶、易拉罐、旧电器等生活物品，自己动手制作教学器材，以生动有趣的实验，演示科学原理，让学生们对物理学产生浓厚兴趣。2017年，我设计的九年级物理“内能”一课，被教育部评为全国优质课一等奖。

在教学一线奋战了27年，我深深感到，身为师者，传授知识只是一个方面，更重要的是立德树人。初中阶段，学生们正处在价值观形成的关键时期，抓好这一时期的思想引领至关重要。全面落实立德树人根本任务，与党和国家未来密不可分，与国家民族命运血脉相连。

党的二十大报告强调：“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。”这让我更加坚定了在教学中落实立德树人根本任务的决心和信心。新时代新征程，我将以更高标准要求自己，坚持为党育人、为国育才，努力为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出新的贡献。

（记者罗旭采访整理）

(责编：何淼、李依环)