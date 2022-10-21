周思远

光阴荏苒，岁月如梭。不知不觉中，我已经在中国生活5年有余。随着我对中国有了越来越深入的了解，愈发喜爱和敬佩这个国家，在中国生活学习的过程中，我也收获了无数的快乐与感动。中国已然成了我的第二故乡。

我去过中国的很多座城市，领略到了中国的地大物博和悠久历史。不同城市的不同景象让我难以忘怀。在北京的故宫博物院和颐和园里，我感受到了中国的历史底蕴；在上海的商业圈，我感受到了中国的开放包容；在哈尔滨的冰雪大世界里，我感受到了中国的热情与美丽。

在中国，我也体会到了移动支付、共享单车等为人们生活带来的便捷。我在各个城市骑着共享单车，感慨这种出行方式的低碳环保；在网上下单购物，赞叹中国物流的高效；在餐厅等消费场所运用移动支付，享受不用现金支付带来的便利；乘坐高铁在各大城市间穿梭，惊叹其速度之快、运行之稳、到达之准。

突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，身在中国的我感受到了这个国家的大国担当。在学校的我，感受到了老师和同学给予的温暖。

在中国，我交到了很多朋友，与老师们的关系也非常好。中国人善良可爱，他们每次都会在我迷茫困惑时为我指点迷津。尤其是我进入东北财经大学后，大部分课程是全中文授课，这对我来说是一个巨大的考验，因为在此之前我只接受过为期1年的中文教育。好在同学们都会在我遇到困难时，主动给予我帮助，老师们也耐心教导。起初，我还担心可能会不适应，但通过大家的帮助，我不仅很好地适应了在中国的学习生活，也逐渐爱上了这里。

中国正在飞速发展，在世界舞台中扮演着越来越重要的角色，在中国的留学经历让我受益匪浅。这段经历是充实的、美好的、难以忘怀的，我希望这次邂逅不会就这样结束，期待能有机会与中国建立更加紧密的联系，把我在中国的所见所闻分享给更多的人。

（作者系东北财经大学萨摩亚留学生）

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