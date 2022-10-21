本报记者 赵晓霞

北京语言大学教授朱天曙指导的学生在练习书画。

主要面向厦门大学校内来华留学生的“落纸云烟书法俱乐部”在开展书法研修活动。

（本文配图均由受访者提供）

7年前，来自墨西哥的荷马开始学习中文，迷上了汉字的“神秘”“复杂”，认为“只要把充满时光印记的汉字学明白”，就能学会中文。“汉字是中华文化的载体，中国书法是以汉字为依托的古老艺术形式，很难不让人着迷，我也不例外。就这样，我慢慢地走进了中国书法的世界。”荷马说。

荷马的感受正是中国书法走向世界，被越来越多的海外中文和中国文化爱好者所熟悉和喜爱的佐证。

北京语言大学教授、中国书法国际传播研究院执行院长朱天曙在教授来华留学生书法方面有着丰富的经验。在他看来，书法不仅是中华民族的传统艺术，也是具有世界意义的东方艺术门类。中国书法不仅以其鲜明的民族特色屹立在世界艺术之林，在国际文化传播和国际中文教学中，也扮演着重要的角色。

从爱汉字到爱书法

荷马如今是厦门大学的一名应用语言学方向的硕士生，回顾自己的书法学习之路，他记得在开始正式学习书法之前，是把其当成解压性的爱好。2021年，荷马加入了厦门大学主要面向校内来华留学生的“落纸云烟书法俱乐部”，开启系统学习书法之路。经过一段时间的学习，他发现自己对汉字的结构、含义等有了进一步的了解，也“更加爱书法了”。

在“落纸云烟书法俱乐部”创办人、厦门大学研究生龚单丹的印象中，荷马非常勤奋，从其全勤学习记录就可以看出。“在进行书写练习时，虽然荷马也会遇到困难，但都能坚持学习，这背后正是他对书法的热爱。”

像荷马一样热爱书法的母语非汉语的中文学习者并不鲜见，在每年的“汉语桥”中文比赛中，不少参赛外国学生登台挥毫正是例证之一。

究其背后原因，朱天曙认为跟中国的发展密切相关。“在海外，关注中国和中国文化的人越来越多，书法作为中国文化的一个部分，毫无意外会受到关注。除此之外，书法作为独特的艺术形式，受青睐也有具体原因，主要体现在汉字本身的艺术之美、书法艺术发展的历史、中国诗书画印一体的文化传统、把认识汉字和欣赏中国艺术结合在一起等方面。”朱天曙说，“海外中文学习者对书法有兴趣，首先源于对汉字有兴趣。而以汉字为表现对象的书法，追求形神统一，笔法丰富而灵活，有着丰富的内涵，吸引学习者进一步去了解。”

作为“落纸云烟书法俱乐部”的授课教师，龚单丹观察发现，参与俱乐部书法学习的学生大多抱有对中国文化的强烈兴趣，这也是其学习书法的主要动力。

书法教学助推中文教学

在朱天曙看来，书法教学和国际中文教学之间是相辅相成、互相促进的关系。前者是推动国际中文教学的有效手段之一，也是国际中文教学的重要组成部分。“2018年，中国书法国际传播研究院在北京语言大学成立，宗旨即是推动中文教学和书法教学协同发展。”朱天曙说。

书法教学可以助推国际中文教学也是国际中文教育从业者的共识。

龚单丹表示，语言学习离不开对所学语言背后文化的认同，学习书法不仅能促进汉语非母语的中文学习者对中国文化以及中国哲学思想的理解，还能体验学习书法带来的身心愉悦感，从而拉近和中国的心理距离。“与此同时，学习书法可以帮助中文学习者认识汉字的演变，激发其对汉字的兴趣。值得一提的是，在用电子产品打字为主的时代，学习书法可以增加中文学习者手写汉字的时长。”龚单丹说。

从去年10月到今年7月，龚单丹带着“落纸云烟书法俱乐部”的学生，开展了20多次书法研修活动。 “研修活动为我们创造了更深入了解中国文化的机会。希望有一天我学成回国，可以把老师教授的知识传递给哈萨克斯坦的学生，为中国和哈萨克斯坦的文化交流贡献自己的力量。”参与活动的哈萨克斯坦留学生艾丽如是说。

加拿大约克区中文教师戴大器从事中文教学数十年，他还记得30年前，当地的一些学校开设过书法课。“书法教学值得在中文学校提倡，学习书法是学生学习汉字的有效途径。近年来，我们在部分班级试教书法，教学效果是很好的。”戴大器说。

甘露凝是戴大器的学生，也是书法教学的受益者。“9年的书法学习不仅提升了我的中文水平，还让我在繁忙的工作之外，可以从安静的书写之中感受到心灵的安宁。”甘露凝说。

教师需重视笔法教学

对汉语非母语的中文学习者来说，书法学习并非一蹴而就，遇到困难也在意料之中。

比如，在进行具体书法字帖的临摹练习时，如果不能有好的练习效果难免会产生畏难情绪，进而影响到对书法学习的兴趣和热情。这就需要教授者适时调整教学节奏和方式。

为了让学生保持学习兴趣，龚单丹会设立一些有趣的课堂环节，采取一些多样化的教学方法，比如书画结合法、百变汉字法等。除此之外，她还让学生尝试多种书写载体，比如扇子、春联、灯笼、书签以及手机保护壳等，以增强书法在学生日常生活中的存在感和实用性。“随着新技术的发展，书法学习的资源越来越多，学生可以利用一些辅助学习资源。比如，‘以观书法’‘掌上碑帖’等APP都是很不错的选择。”龚单丹说。

针对书法教学教授对象的学习特点，戴大器的经验是，教师可边学边教，以实现师生同练、其乐融融的教学效果。同时，在书法教学初见成效后，可举办班级展览等活动，以鼓励学生积极性。

朱天曙强调，教授汉语非母语的中文学习者书法，蕴含着很大的学问。对教师来说，首先，要重视汉字教学，不仅要识读楷书，还要能识读一些篆书、隶书等，这样能使学习者对书法艺术有一些直观了解。其次，要重视笔法教学。作为书法课老师，教书法还不能等同于教汉字，要向学习者讲授书法基本的执笔和用笔方法，以此为基础，才能进一步讲授写汉字和学书法的差别。第三，要强调艺术欣赏在教学当中的作用，让学习者学会欣赏书法的美。第四，要注重艺术实践，即让学生多写多练。

(责编：郝孟佳、李依环)