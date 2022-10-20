本报记者 张 垚 徐雷鹏 靳 博

党的二十大报告提出，深入实施人才强国战略。中央党史和文献研究院副院长黄一兵代表、清华大学党委书记邱勇代表、天津市武清区委书记刘惠代表就相关问题，回答了记者问题。

记者：新时代人才工作取得历史性成就、发生历史性变革。请问，您对此有什么突出的感受？

黄一兵：党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在实现民族复兴、赢得国际竞争主动的战略高度，作出全方位培养、引进、使用人才的重大部署。十年来，党对人才事业的领导全面加强，以爱才的诚意、用才的胆识、聚才的良方，推动形成天下英才聚神州、万类霜天竞自由的人才发展环境。各方面优秀人才集聚到党和国家事业中来，坚定不移听党话、跟党走。

邱勇：新时代十年，人才队伍快速壮大，我国人才资源总量达2.2亿人；人才效能持续增强，服务支撑国家重大战略能力显著提高；人才比较优势稳步增强，我国研发人员总量连续9年稳居世界首位。如今，我国已经拥有一支规模宏大、素质优良、结构不断优化、作用日益突出的人才队伍，广大人才创新创造活力充分迸发，人才优势持续转化为创新优势、竞争优势和发展优势，为全面建设社会主义现代化国家提供坚强人才保证和智力支持。

记者：深化人才发展体制机制改革，是激发人才活力的关键一招。请您结合工作实际，谈谈这方面的经验做法。

邱勇：以高等教育领域为例，我们以教师人事制度改革为突破口，扎实推进综合改革，持续完善人才发展体制机制；加强对人才工作的政治引领和政治建设，引导教师把服务党和国家事业作为最高追求；强化重师德师风、重真才实学、重质量贡献的学术评价导向，健全师德师风建设长效机制。下一步，我们要继续努力破除人才引进、培养、使用、评价、流动、激励等方面的体制机制障碍，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，让各类人才的创新创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。

刘惠：人才成就事业发展，事业发展造就人才。我们坚持以深化人才发展体制机制改革激发人才活力，持续打造符合产业发展需求的人才生态，让“人才红利”加速释放。比如，切实向用人主体放权，支持综合贡献大、发展前景好的企业自主认定、举荐人才，做到认定人才凭能力和贡献，引才用才由企业说了算。

记者：您认为，今后如何进一步提升党管人才的工作能力和水平？

黄一兵：一方面，不断完善党管人才的领导体制和工作格局。坚持和加强党对人才工作的全面领导，形成党委统一领导，组织部门牵头抓总，职能部门各司其职、密切配合，用人单位发挥主体作用、社会力量广泛参与的人才工作格局。另一方面，持续加强党对人才的政治引领、政治吸纳。源源不断培养造就爱国奉献、勇于创新的优秀人才，真心爱才、悉心育才、精心用才，把各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大奋斗中来。同时，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围，不断加强和改进知识分子工作，优化人才表彰奖励制度，加大先进典型宣传力度，在全社会推动形成尊重人才的风尚。

刘惠：我们要认真贯彻落实党中央关于人才工作的重大决策部署，积极对接京津冀协同发展重大战略机遇，做到国家重大战略部署到哪里，人才工作就跟进到哪里、服务就到哪里。当前，我们要紧紧抓住影响全局的重大问题，加强统筹协调，坚持改革创新，完善体制机制，优化人才发展环境。比如，开展高层次人才国情研修、国情考察、咨询服务等活动，不断凝聚高端人才力量；从子女入学、落户安居、医疗保障等方面着手，加强对人才的关心关爱，切实让人才引得进、留得住、用得好。

《 人民日报 》（ 2022年10月20日 07 版）

(责编：李依环、熊旭)