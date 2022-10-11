原标题：新农科：从“提档升级”到“交叉融合”

在粮食安全领域，设置生物育种科学、生物育种技术、土地科学与技术专业；

在生态文明领域，设置生物质科学与工程、生态修复学、国家公园建设与管理专业；

在智慧农业领域，设置智慧农业、农业智能装备工程专业；

在营养与健康领域，设置食品营养与健康、兽医公共卫生专业；

在乡村发展领域，设置乡村治理、全球农业发展治理专业。

施肥播种机、农业无人机、联合收割机……这些原本在展览会上的“利器”，也走进了田间地头。现代农业被注入了更多科技元素，让人眼前一亮，随之改变的，还有农林高等教育的面貌。

2019年9月，习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表回信强调，中国现代化离不开农业农村现代化，农业农村现代化关键在科技、在人才。同年，教育部全面启动新农科建设，标志着中国高等农林教育改革进入新阶段。

三年来，许多涉农高校着手“改造”传统农林专业，积极探索从课堂、实验室到田间的培养模式，生物育种、智慧农业、农业智能装备等新专业陆续出现。目前，新农科发展到什么阶段，又该如何牵住新农科建设的“牛鼻子”？

设立新专业，改造传统农科

贾麟是中国农业大学首届农业智能装备的学生，刚刚进入大三的他，正和伙伴们着手设计采摘机器人，这是一个农业机械的竞赛项目，在规定长宽数值的垅道里，完成采摘指令。他说，“装备模型设计和硬件搭建倒不是问题，难就难在数字编程上。”

在大一学完基础农学大类培养后，贾麟毫不犹豫地选择了农业智能装备专业，开始接触电工技术、控制工程和智能传感等课程。为什么选择农业智能装备，贾麟说，“你没发现从事农业的人越来越少吗？”

国家统计局公布的《中国人口普查年鉴-2020》佐证了他的说法：农林牧渔业35岁以下就业人口占比仅为13.6%，位列20个被统计行业末尾，远低于32.9%的平均水平。

在农业生产领域中，与逐渐降低的从业人数占比相比，资源环境的代价却越来越高昂。

从1980年到2014年我国粮食总产量增长了90%，但是化肥消费量增长了180%，过剩氮肥的排放量增加了240%。中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁此前在接受本报记者采访时表示，“我们付出了更高的资源环境代价，获得粮食安全”。

“现代农业对环境和生产质量提出了更高要求，要求我们少投入、多产出、高质量。随着劳动力成本的提高和单位面积生产效率放缓，传统农林学科将难以支撑未来农业发展。”全国新农科建设中心秘书长、中国农业大学本科生院常务副院长曹志军说，要解决这些问题，迫切需要设立新的农科专业或改造原有的农科专业，推进农科与理工文学科深度交叉融合。

新农科人才培养，要求学生全链条参与

近日，教育部印发《新农科人才培养引导性专业指南》（以下简称《指南》），将生物育种科学等12个专业列为新农科人才培养引导性专业。《指南》聚焦新农科人才培养五大专业领域：粮食安全领域、生态文明领域、智慧农业领域、营养与健康领域、乡村发展领域。

新农科正式提出时，被视为对传统农林专业的“提档升级”，此次引导性专业出台时，则被视为新农科建设的重要一步。

近三年来，中国农业大学共设立农业智能装备工程、兽医公共卫生、土地科学与技术等7个新农科专业，其中6个为首创。西北农林科技大学首创开办食品营养与健康专业。在生物育种领域，南京农业大学等高校也进行了探索。

在南京农业大学种子科学与工程专业课程表上，除了传统的遗传育种、现代分子生物学等专业课程外，还有种子市场营销、种子生产法律法规以及农业保险等相关课程。

“有了好品种，不一定能生产出好种子。好品种的种子，不一定就是生产者手上的好种子。”江苏省种业科技工程研究中心主任、南京农业大学农学院种业学科负责人张红生介绍，该专业学生除了掌握基础的遗传育种、分子育种知识外，还要能够面向市场、对接产业，对种子生产、加工处理、运输全过程进行控制。

在新农科人才培养的设计上，要求学生全链条参与，防止毕业生出现“只懂其一，不懂其二”的现象。曹志军参与起草新农科引导性专业建设的研讨，“这些引导性专业，跨学科交叉融合特性十分突出”。以兽医公共卫生专业为例，乍一看“是农非农，是医非医”，如果，按照以前的单一培养方式，可能行不通。曹志军说，“必须引导专业突破传统学科界限，实现农工、农理、农医、农文等的深度交叉融合。”

对接国家重大需求，加快布局新农科专业

在浙江农林大学玻璃温室里，上了一些新的控制设备，如作物营养检测仪、传感设备，学生们可以搭建控制系统，通过农业大数据，调节温室里的温度、湿度。

今年，浙江农林大学智慧农业专业首次招生，虽然一个班60人的招生规模已是其他传统农学专业的两倍，但是招生依旧“火爆”。

“实现绿色高效发展，必须依靠现代生物技术、信息技术和工程技术等交叉知识作为支撑。”浙江农林大学现代农学院智慧农业系主任吕尊富坦言，家长和学生都看到了该专业的前景，也符合社会市场的需求。但是，对农林高校特别是地方院校的师资储备来说却带来了不小的挑战。

吕尊富说，“以前农学专业的教师知识背景单一，教本专业课程，在深度上没有问题，但是智慧农业涉及知识面较广且更新速度快，既交叉又融合，让我们不得不重新考量任课教师的人选，目前，亟须形成以农学教师为基础，整合资源环境、计算机方面教师，甚至跨学科、跨学院支撑的师资体系。”

吕尊富透露，该校智慧农业专业是针对浙江山区和精品农业发展趋势而设立，“各地农林院校应根据当地农业生产特性，结合自身院校发展水平，设立新专业，避免一哄而上，才能少走弯路。例如，东三省农林院校应针对大区域农业智能化的特点精准设立”。

据了解，此次列入《指南》中的12个专业中，7个均为新农科建设工作启动以来由教育部批准增设的目录外新专业。目前，全国涉农高校中，已有27所设置该智慧农业专业，26所设置了食品营养与健康。

是否开设12个引导性专业？又该怎么做好准备工作？曹志军建议，“引导高校基于自身师资队伍、学科专业结构、经费保障、硬件设施等办学条件，对接国家重大需求，加快布局新农科专业。同时，严格控制新专业布点，遵循规律、科学发展，建立健全引导性专业目录动态调整机制”。

（记者 陈鹏）

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