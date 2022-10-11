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西南大学近日发布最新研究成果：家蚕基因组生物学国家重点实验室主任、国家蚕桑产业技术体系首席科学家代方银教授团队完成家蚕大规模种质资源基因组解析（“千蚕基因组”），在全球首次绘就家蚕超级泛基因组图谱，并率先实现了家蚕这个物种遗传信息的数字化——“数字家蚕”。

家蚕是重要的经济昆虫和新兴模式生物，之前仅有单一参考基因组及部分重测序，不足以支撑基因组变异和优良基因的深度挖掘，尤其对于分子育种具有显著局限。而超级泛基因组是一个物种所有基因组信息的总和，对于深化功能基因组研究、种质创新等意义重大。

“家蚕超级泛基因组图谱是涵盖了蚕的所有遗传信息的一张图，通过这张图我们可以直接对接表型和基因组密码。”代方银打比方说，以前鉴定特定性状的基因或其因果变异犹如“大海捞针”，现在可谓是“瓮中捉鳖”，因为超级泛基因组为此提供了“精细网格化”的“坐标”指导，对于行家里手来说像是“查字典”。

据西南大学家蚕基因组生物学国家重点实验室教授、博士生导师童晓玲介绍，研究团队对1078份蚕种质资源进行了测序，其中包括47个野桑蚕、205个家蚕地方种、194个实用种和632个突变体，绘制出了一个高精度家蚕泛基因组图谱。该超级泛基因组囊括了目前最全面的家蚕和野桑蚕基因组信息，是迄今全球动植物领域最大的长读长泛基因组。同时，团队还对蚕的各种遗传变异、群体结构、人工选择和生态适应性及经济性状开展了深入的研究，取得了丰硕的创新结果。

家蚕起源于我国，由中国古野桑蚕驯化而来，具有5000多年的驯养历史，但其驯化起源地是长期悬而未决的问题，特别是缺乏有力的生物学证据。本研究的材料呈现了来自全球各主要养蚕地区的最丰富的遗传多样性，研究发现黄河中下游地区的地方种分布在进化树上家蚕分支的基部，表明家蚕起源于黄河中下游地区。（记者李宏、张国圣）

(责编：郝孟佳、何淼)