原标题：坚守“诚朴勤仁” 勇探农业科技前沿

肇始三江、脉承金陵，120年来，南京农业大学师生着力推动农业科技领域“迭代式”关键研究。“人民的衣食铭刻心中，祖国的强盛身当重任”，南京农业大学校歌所唱的“诚朴勤仁”，正是120年来南农人“心中装百姓、肩上担家国”的赤诚初心。

心系家国

粮安天下、经世济民。

1934年，现代小麦科学主要奠基人、南京农学院首任院长金善宝从世界小麦品种中，选育出优良品种“中大2419”，1942年在四川推广。往后的40年里，这一品种推广种植面积最高年份达7000多万亩，是中国小麦育种史上的一个里程碑。

先贤从历史深处传递火把，照亮今人前进的方向。

2004年，被称为“水稻癌症”的条纹叶枯病在江苏大面积暴发。中国工程院院士、南京农业大学教授万建民团队与相关单位合作攻关，建立了规模化水稻条纹叶枯病抗性鉴定技术体系；选育系列抗条纹叶枯病高产优质水稻新品种，有效解决了我国南方粳稻区受条纹叶枯病危害的难题，成果摘得国家科技进步一等奖。

种子被誉为农业的“芯片”。86岁的中国工程院院士、南京农业大学教授盖钧镒，围绕种业振兴、大豆增产的国家战略，从种质创新、品种选育，再到复合种植模式的探寻，他几乎走遍了全国每一寸生长大豆的土地。收集、整理大豆种质资源3万余份，育成大豆新品种30余个，在长江中下游和黄淮部分地区推广5000多万亩，最高亩产337公斤。

俯身大地

农业科研成果研发时间长、过程艰辛。南农人在板凳一坐十年冷的坚守中，俯身大地，做国家大课题、破发展大难题、解社会大问题。

2021年11月，两院院士增选结果揭晓的当天，南农大资源与环境科学学院教授沈其荣正带领团队，在基地躬耕实验。这位被称为 “魔法教授”的院士，手里挥动的“魔法棒”是团队开发的全元生物有机肥，能将农田秸秆、畜禽粪便等农业废弃物，变成改善土壤肥力、调控土壤微生物区系的宝贝。“魔法棒”让老树冒新枝、让老百姓尝到了久违的瓜果香。

从农田果园到花卉基地，农业科研只有真正地立足大地、对接产业才能造福地方、拥抱市场。

2013年以前，很少有人知道世界上最大的菊花基因库就“藏”在南农。这一年，位于南京江宁湖熟的南京农业大学菊花基地面向市民开放。占地150余亩的南农大湖熟菊花基地，保存了5000多份菊花资源，其中400多个新品种都是由学校自主培育的。“团队持续开展了近78年的种质收集与品种创新，目前已建立起菊花近缘种质抗蚜、耐寒等重要抗性评价体系，首次发现了黄金艾蒿、细裂亚菊分别是菊花抗蚜、耐寒育种的最优种质。”南京农业大学校长、菊花遗传与种质创新团队负责人陈发棣教授介绍。

锚定前方

“立地”的成果离不开“顶天”的突破与探索。南京农业大学作物疫病团队负责人王源超，正是这样一位勇于向科技前沿发起挑战的团队“掌舵人”。传统的植物抗病研究一般从作物自身入手，鉴定其抗病基因如何“抵抗”病原菌。2006年以后，随着国际疫霉菌基因组测序的完成，王源超意识到，可以反其道而行之，从疫霉菌基因组入手，研究它用什么样的“武器”对植物发起攻击，然后寻找植物的应对策略。

2017年，王源超团队聚焦作物疫病菌的核心致病因子，首次提出病菌致病的新机制“诱饵模式”，实现了生物互作领域的重大理论突破。随后他们又发现了植物的广谱抗病受体。近日，团队与清华大学合作，首次发现了植物抗病受体的“双重免疫”功能，成为作物免疫领域的又一项重大理论突破。

锚定一个方向钻下去、探准一个目标勇争先，这份科研中的创业精神，在南农的优秀科研团队中代代传承。

“回溯百廿征程，南农人饱含强农报国的赤诚之心，始终把服务国家战略、对接社会需求的成效作为自我价值实现的衡量标准。”南京农业大学党委书记陈利根表示，躬耕双甲子、启航新征程，南农人将在科技自立自强中勇担使命、争创一流，把智慧与汗水洒向希望的田野，用先进的科学技术驱动现代农业的巨轮。

（记者 苏雁 通讯员 许天颖 屈勇）

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