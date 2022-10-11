原标题：多地高校探索纪检监察学科建设 如何培养人才？

今年以来，多地高校设立纪检监察学院或研究院，高校纪检监察学科建设引发舆论关注，今年9月，新版研究生教育学科专业目录印发，纪检监察学进入新版目录，成为法学门类下的一级学科。

2022年9月28日上午，湖南科技大学纪检监察学院正式揭牌。图片来源：湖南科技大学新闻网

多所高校设立纪检监察学院

今年国庆假期前夕，9月28日，湖南科技大学纪检监察学院正式揭牌，湖南科技大学校长朱川曲表示，将坚持高起点谋划、高标准建设、高质量推进，将纪检监察学院打造成理论实践研究基地、卓越人才培养基地、服务决策咨询基地。

今年以来，高校纪检监察学科建设颇受关注。2月，教育部发布《关于公布2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，内蒙古大学成为全国首个设置纪检监察本科专业的高等学校。

内蒙古大学申报的纪检监察专业，专业代码为“030108TK”，学位授予门类为“法学”，修业年限为四年制。该校官网介绍，纪检监察本科专业旨在培养既熟悉法学专业基础知识，又具备纪检监察理论知识和实践能力，忠诚于党、忠诚于纪检监察事业，具有法治意识、责任意识，德才兼备、高素质的复合型、职业型、创新型专门人才，为全面推进新时代纪检监察工作提供有力的人才智力保障。

同样在2月，江苏大学决定成立纪检监察学院，8月，海南大学成立海南省内首家高校纪检监察学院，当月，贵州师范大学决定，在原有“廉政文化理论研究中心”基础上，将成立“廉洁文化研究院(纪检监察研究院)”。

8月，清华大学官网介绍，该校校务会议决定成立“清华大学纪检监察研究院”，在全国高校率先启动纪检监察一级学科建设。校方介绍，将立足纪检监察一级学科，以推动纪检监察理论创新、加强纪检监察人才培养、服务中央战略决策咨询为目标，聚焦党和国家廉政建设重大问题，努力建设成为国内顶尖的纪检监察学术机构和高端智库。

纪检监察学科，学什么？谁来教？

从高校纪检监察学科的建设思路来看，江苏大学纪检监察学院挂靠法学院，海南大学纪检监察学院与该校法学院合署办公，实行“一套人马，两块牌子”，清华大学校方介绍，清华大学纪检监察研究院将依托清华大学公共管理学院，由马克思主义学院、法学院、社会科学学院等共同参与建设。

纪检监察学科的课程如何设置？作为全国首个设置该本科专业的高等学校，内蒙古大学介绍，该校与纪检监察实务部门通力合作，共同进行了纪检监察本科专业核心课程《纪检监察工作概论》等13门课程建设。

内蒙古大学还介绍，将依托法学、马克思主义理论、政治学、行政管理学等优势学科，通过选派教师在实务部门开展专业实训，拟选聘校外实务专家参与实践课程教学，建立起一支职称结构合理、学历层次高、专业能力强的纪检监察师资队伍。

江苏大学还探索纪检监察领域校地合作模式。例如，今年9月，江苏大学纪委与连云港市纪委监委共建“江苏大学纪检监察学院连云港培养基地”，连云港市纪委监委将在纪检监察理论研究、队伍建设等方面加强与江苏大学深层次合作，在监督检查、审查调查、审理工作等方面拓宽交流合作，并为纪检监察学院提供实践岗位和锻炼机会。

“纪检监察学”已列入一级学科

今年8月，教育部发布了《2022年度普通高等学校本科专业申报材料公示》，有16所高校拟增设纪检监察本科专业。

9月，国务院学位委员会、教育部印发《研究生教育学科专业目录(2022年)》和《研究生教育学科专业目录管理办法》，“纪检监察学”进入新版目录，成为法学门类下的一级学科。

当月，中国政法大学校长马怀德在9月22日出版的《中国纪检监察报》刊文称，纪检监察学科是一门同党和国家事业发展密切相关、为党风廉政建设和反腐败斗争提供理论指导、具有重大现实意义的新兴学科，是加快构建中国特色哲学社会科学学科体系的重要一步。

马怀德介绍，自2008年起，就有高校开始探索建设纪检监察学科。据不完全统计，目前全国高校与科研院所设立的与纪检监察相关的研究机构已有100多个。

他介绍，设置纪检监察学科，是加快培养纪检监察人才、繁荣纪检监察学术研究的迫切需要。随着全面从严治党深入推进，纪检监察体制改革不断深化，党和国家亟需大量纪检监察理论研究人才和实务人才。(记者 阚枫)

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