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让孩子们有颗“中国心”

2022年10月10日08:39 | 来源：光明日报
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西服套装配白色运动鞋，是林茂的日常着装。他是天津市北辰区河头学校的一名教师。清瘦，带黑边眼镜，头发浓密，同学们私下叫他“老林”。其实老林并不老，是个85后。

谈起最近10年的变化，林茂感受最深的，是全社会对思政教育的重视。“跟10年前相比，学校里的思政课老师数量多了一倍，校园思政教育氛围越来越浓。”

为了让学生们爱上思政课，林茂打破传统，创造了独特的“游戏快乐式”“今日说法”“活动体验”等课堂模式。北辰区拥有丰富红色资源和大批英模人物，林茂在学校的支持下积极把红色资源转化为生动教材。讲“百年党史”时，林茂通过情景再现，架起学生和党史人物、事迹之间的桥梁；讲“中国自信”时，他通过“疫情下中美国家治理效能的差异”等鲜活案例，深刻讲解中国制度优越性，中国共产党的先进性……从他的炯炯目光中，学生们感悟出中国共产党的胆识和魄力。

“党的二十大即将召开，我希望通过思政课，让孩子们都有一颗‘中国心’。”林茂深情地说。

林茂培养带动了1800多名学生成长进步，学生们的积极反馈让他感受到教育的成功和骄傲。他开心地说：“乡村教育事业是为农民群众谋利益的善举，不仅神圣光荣，而且大有可为。当前乡村教育还有薄弱的地方，我们要用奋斗去打造乡村教育的美好春天。”

（记者 刘茜 陈建强 通讯员 刘媛媛）

(责编：何淼、李依环)

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