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《习近平总书记教育重要论述讲义》英文版出版发行

2022年10月10日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京10月9日电  为更好地翻译宣介习近平总书记关于教育的重要论述，在国际社会传播中国教育发展的新思想新理念新观点，教育部组织北京外国语大学翻译的《习近平总书记教育重要论述讲义》英文版，已由外语教学与研究出版社、高等教育出版社出版发行。

　　《习近平总书记教育重要论述讲义》中文版于2020年7月出版，由导言和九讲构成，全面系统深入地阐述了习近平总书记关于教育的重要论述。习近平总书记关于教育的重要论述，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，开拓了马克思主义教育思想的新境界，为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育提供了根本遵循和行动指南。

　　英文版忠于原文原意，同时在表现形式上适应海外读者阅读习惯，表述准确、语言规范、行文流畅，有助于读者深入了解新时代中国教育改革发展的时代背景、重大意义、主要内容、实现途径，对深刻理解习近平总书记关于教育的重要论述的丰富内涵具有重要意义。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月10日 01 版）

(责编：何淼、李依环)

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