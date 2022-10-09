记者8日从华侨大学获悉，华侨大学第三任校长、印尼归侨陈觉万先生因病医治无效，于10月7日22时许在福建泉州逝世，享年91岁。

陈觉万祖籍福建省泉州市安溪县，1932年4月出生于印度尼西亚泗水市教育世家，其父亲陈明津在印尼泗水创办了第一所华侨小学，母亲林淑芸也毕生从事教育事业。1948年，陈觉万获印尼爱国华侨社团推荐保送回国深造，先后在泉州海疆专科学校师范部、东北人民大学行政系、东北人民大学马列主义研究生班学习；1953年8月吉林大学研究生毕业后留校任教，先后任讲师、副教授、教授。1982年7月加入中国共产党。

1985年10月，陈觉万调任华侨大学副校长；1986年9月任华侨大学常务副校长，主持日常工作；1988年8月至1993年8月任华侨大学校长，成为继廖承志、叶飞之后的第三任校长。

1994年3月至1995年10月，陈觉万任黎明职业大学校长；1998年1月光荣退休。退休后，陈老依然心系教育事业，担任泉州信息工程学院创校校长，尽献余热。

“在战火纷飞的年代，他怀着满腔热情毅然踏上回国之路，献身祖国建设的伟大事业。”华侨大学党委书记徐西鹏表示，作为归国华侨，陈觉万从一开始便与新中国的华侨事业紧紧联系在一起，调入华侨大学工作后，更是将毕生心血倾注到新中国的华侨高等教育事业中来。

作为华侨大学的第三任校长，陈觉万在学校事业发展承上启下的关键时期，励精图治、革故鼎新，始终坚持“面向海外，面向港澳台”的办学方针，兢兢业业、呕心沥血，为华侨大学建设发展作出巨大贡献，为中国华侨高等教育事业改革和发展积累了宝贵经验。

据讣告，陈觉万老先生遗体告别仪式将于2022年10月9日10时在泉州宏福园殡仪馆举行。遵照陈老遗愿，丧事一切从简。(孙虹 张为健)

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