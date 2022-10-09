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探索“三进入”新模式，打造“有知有味”的思政课

2022年10月09日08:27 | 来源：科技日报
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原标题：探索“三进入”新模式，打造“有知有味”的思政课

　　解张伟 本报记者 张 强

　　老山前线战斗英模进课堂讲战斗精神，军队核应急救援学科奠基人现场解读“哈军工”优良传统，边防部队优秀指挥员面对面分享带兵打仗经验……

　　近日，陆军防化学院“石鹰讲坛”陆续开讲，一堂堂有底蕴、接地气的思政课受到全院官兵好评。

　　记者了解到，这是该学院全面推进习近平强军思想“三进入”常态化、制度化，探索“三进入”新模式的具体举措。

　　“我们坚持把系统推进‘三进入’作为培养又红又专的坚定举旗人、可靠接班人和胜战指挥员的战略工程和固本之策。系统推进‘三进入’已经被纳入学院‘十四五’建设发展规划，融进了人才培养方案。使新时代党的创新理论在官兵心中落地生根，内化于心、外化于行，成为指导官兵成长成才的精神灯塔。”该院相关领导说。

　　“课程门门有思政，教员人人讲育人”。近年来，该院持续探索“三进入”的方法路径，将课程思政与思政课程同向同行、育人作用明显。

　　“《化学侦察》课激励了我们不惧毒魔、逆向前行的血性胆气和使命自觉”“《核武器效应》课使我们对防化兵绝对忠诚的精神特质有了更深刻的认识”……采访中，学员们纷纷表示不同类型课程各具亮点、思政味浓，起到了春风化雨、润物无声的效果。

　　“新征程号角吹响，强军目标在前方召唤……”该院的文化工作实践课上得同样有声有色，学员可以沉浸式感受思政课教学的深度、力度和温度。

　　他们通过教员台上讲、学员台下练，学员台上演、教员幕后导的方式，创演了《七子之歌》《十送红军》《强军战歌》《鬼脸神兵》等不同年代、不同风格的文艺作品，抒发了“请党放心、强军有我”的豪情与担当。

　　该院还打造了现地实践教学特色育人体系，把课堂搬到北大红楼、香山革命纪念地等革命旧址，在居庸关长城举行入学入伍宣誓仪式，让新时代防化学员从历史中找寻答案，从源头上汲取力量，实现理论灌输与实践熏陶的双向联动、双向融合，切实提高了立德树人的实效性。

　　“清澈的爱，只为中国。”前不久，在该院组织参观“领航强军向复兴——新时代国防和军队建设成就展”现场，学员段福昊接受媒体采访时表示，“卫国戍边英雄的血性胆气让我敬佩，他们的铮铮誓言让我深受触动，希望我在军校毕业之后能到一线部队去，像他们一样冲锋在前。”

　　该院相关负责人介绍，随着“三进入”工作新模式深入推进，学员们普遍感到思政课越来越“有知有味”，“抬头率”“参与度”“获得感”更高了。跟踪调查结果显示，部队对该学院毕业学员在部队的思想政治表现满意度为95.53%，对毕业学员献身国防的满意度为94.84%。近三年该院本科毕业学员中，1人获全国优秀共青团干部、2人荣立二等功。

(责编：郝孟佳、何淼)

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